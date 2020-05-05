В Калининградской области 350 медиков отказались работать в пандемию

Среди отказавшихся работать 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала. По заявлению министра здравоохранения региона Александра Кравченко, руководство больницы не было обязано отправлять на больничный медперсонал старше 65 лет. По этой причине многие работники этого возраста остались работать. Также он отметил, что в регионе наблюдалась нехватка медперсонала еще до начала пандемии.