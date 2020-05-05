В России с 5 мая запретят продажу алкоголя в жилых домах
Сегодня, 10:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России с 5 мая в силу ступает закон о запрете продажи спиртного в магазинах, которые находятся в жилых домах и прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
17 апреля закон был принят Федеральным собранием, а через неделю подписан президентом.
Продажа алкоголя разрешается в помещениях площадью не менее 20 кв. м. Заниматься торговлей алкогольной продукции можно в специально оборудованном помещении, предназначенном для потребления готовой кулинарной продукции. За регионами оставляется право вводить дополнительные ограничения, в том числе запрет на продажу.
Закон принят из-за многочисленных жалоб россиян.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей