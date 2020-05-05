В России с 5 мая запретят продажу алкоголя в жилых домах

Продажа алкоголя разрешается в помещениях площадью не менее 20 кв. м. Заниматься торговлей алкогольной продукции можно в специально оборудованном помещении, предназначенном для потребления готовой кулинарной продукции. За регионами оставляется право вводить дополнительные ограничения, в том числе запрет на продажу.