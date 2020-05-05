В России за время режима самоизоляции выросло число жалоб на домашнее насилие

Как рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, по данным НКО, с 10 апреля количества случаев и жертв насилия увеличилось в 2,5 раза. В марте было зарегистрировано более 6 тысяч обращений, в апреле их число увеличилось до 13 тысяч.