В России за время режима самоизоляции выросло число жалоб на домашнее насилие
Сегодня, 13:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России в период режима самоизоляции выросло число жалоб на домашнее насилие, сообщает РИА «Новости».
Как рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, по данным НКО, с 10 апреля количества случаев и жертв насилия увеличилось в 2,5 раза. В марте было зарегистрировано более 6 тысяч обращений, в апреле их число увеличилось до 13 тысяч.
Москалькова также пояснила, что в аппарат уполномоченного по правам человека обращения поступают, однако не в массовом порядке. Она объяснила это страхом жертв насилия.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей