Глава Хабаровского края Дегтярев увеличил праздничные выплаты ветеранам в 10 раз

В Хабаровском крае проживает более 2,2 тысячи ветеранов — все они получат в преддверии Дня Победы праздничные выплаты от региональной администрации. В этом году выплаты героям войны увеличены в 10 раз — такое распоряжение подписал накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Так, участник Великой Отечественной войны Анатолий Красноногов уже получил 10 тысяч рублей. Он отмечает, что все прошлые годы он и другие ветераны получали символическую выплату в тысячу рублей. Нынешнее новшество очень порадовало пенсионера. «А еще приятно удивило то, что идти никуда не пришлось, документы заполнять не было необходимости. Деньги просто были перечислены на карту безо всяких проволочек», — отметил Красноногов в беседе с TRANSSIBINFO. Инициатива по увеличению праздничных выплат ветеранам от Михаила Дегтярёва была ожидаемой. Ранее он уже отмечал необходимость хранить в памяти неоценимый подвиг предков, которые положили жизнь на то, чтобы будущие поколения жили под мирным небом и никогда не познали горестей войны. Более того, глава краевой администрации планирует сделать выплаты для ветеранов регулярными. «Нужно не только увеличить суммы, а сделать так, чтобы поступали они нашим героям войны и труженикам тыла на постоянной основе», — отметил Михаил Дегтярёв. Десятитысячные выплаты уже получил 351 хабаровчанин. В этот список попали не только инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, но и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы героев, погибших в период войн с Финляндией, фашистской Германией и Японией. Также выплаты в три тысячи рублей получили свыше 1,8 тысячи человек, среди которых труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей. Детям войны выплатили по тысяче рублей. Согласно сведениям министерства социальной защиты Хабаровского края, для вышеуказанных целей было перечислено около 64 миллионов рублей. Выплаты получили 98% тех, кому они положены. «К 9 мая поддержку получат абсолютно все», — отметили в ведомстве.

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