Миллион рублей на обучение или стартап могут выиграть свердловские студенты

Миллион рублей на обучение или стартап могут выиграть свердловские студенты
Миллион рублей на обучение или стартап могут выиграть свердловские студенты
Сегодня, 21:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Поучаствовав во всероссийском студенческом конкурсе, уральские учащиеся могут получить гранты в размере одного миллиона рублей. Всего будет 200 победителей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Конкурс «Твой ход» является площадкой, на которой можно реализовать потенциал студентов, заявляют организаторы конкурса. В общей сложности участникам предлагается 11 различных направлений. На них студенты будут решать кейсы крупных федеральных компаний.

Поучаствовать в проекте могут учащиеся с первого по третий курс бакалавриата и студенты первых-четвертых курсов специалитета. Полученные гранты предлагается потратить на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или на стартап, также финалисты смогут получить стажировки в известных компаниях.

Напомним, в конце марта стало известно, что в Екатеринбурге среди студентов ищут молодого человека, который сможет сыграть главного героя документального фильма в стиле Discovery.

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