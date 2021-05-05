Общество «Мемориал» приостановило работу из-за смерти председателя в Екатеринбурге

Общество «Мемориал» приостановило работу из-за смерти председателя в Екатеринбурге
Общество «Мемориал» приостановило работу из-за смерти председателя в Екатеринбурге
Сегодня, 19:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Работа общества «Мемориал» (организация была признана иностранным агентом) временно приостановлена в Екатеринбурге из-за смерти председателя организации Анны Пастуховой.

По словам члена совета «Мемориал» Анатолия Свечникова, который был временно назначен исполнительным директором, организация продолжит функционировать. Однако он подчеркнул, что некоторые проекты не могут существовать без Анны Яковлевны. Остальные продолжатся, но на переформатирование потребуется время.

На данный момент организации лишь предстоит понять, как строить дальнейший формат работы, заявил другой представитель «Мемориала» Феликс Ривкин.

Мое мнение, что надо перестраивать работу, потому что все держалось на Анне Пастуховой,сообщил Феликс Ривкин изданию Е1.

Напомним, Анна Пастухова ушла из жизни 4 апреля в реанимации клиники. У нее был коронавирус.

Сюжеты:
Екатеринбург
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