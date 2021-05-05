Российские компании стали лидерами по принесению прибыли инвесторам

Российские компании стали лидерами по принесению прибыли инвесторам
Российские компании стали лидерами по принесению прибыли инвесторам
Сегодня, 18:02ОбществоФото: pxhere.com
Корпоративный сектор России остается одним из лучших в мире по дивидендной доходности.

Аналитики ГК ФИНАМ считают, что дивидендная доходность компаний в составе индекса MSCI Россия составит в среднем 8,2% по итогам 1 полугодия 2021-го, пишет «Нефть и капитал».

Эксперты отмечают, что пандемия серьезно ударила по прибыли компаний в прошлом году, естественно, это отразилось на дивидендах. Однако в этом году прогноз более благоприятен, так как происходит восстановление экономики ведущих стран.

Аналитики не исключают рекордных дивидендов на уровне почти $60 млрд в среднем при доходности 7,9% компаний в составе индексов Московской биржи и РТС по итогам 2021 финансового года.

Традиционно лидерами по выплатам дивидендов остаются предприятия нефтегазового сектора. Так инвесторы «Сургутнефтегаза» могут рассчитывать более чем на 16%, «Татнефти» — почти на 12% и «Роснефти» — от 8%.

Аналитики ФИНАМ заметили, что коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% скорректированной чистой прибыли стал для рынка неожиданностью.

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