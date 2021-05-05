Школьник из Нижнего Тагила стал самозанятым и написал об этом ставшую хитом книгу

Одиннадцатиклассник Антон Кайзер из Нижнего Тагила выпустил книгу «Самозанятый ребенок», которую представит с 26 по 29 мая 2021 года на главном книжном празднике - XVI Санкт‐Петербургском международном книжном салоне. В книге молодой человек описал собственный путь в поисках призвания.

Антон Кайзер из Нижнего Тагила смог оформить самозанятость в 16 лет. Это требовалось юноше для выполнения крупного заказа: нужно было заключить договор с клиентом и принять оплату услуг. Позже Антон открыл свою веб-студию, где работает в настоящее время. Своим опытом юный тагильчанин поделился с читателями в книге «Самозанятый ребенок». Антон признался журналисту TagilCity.ru, что в далеком детстве думал, что писатели – это очень популярные люди, которые зарабатывают огромные деньги, записывая свои мысли. Потом, конечно, я понял, что это не так. По истечению времени я все-таки решился написать книгу. Изначально я не знал о чём писать: про вампиров, про мутантов – не получалось. Решил написать про себя! Зачем? «А почему бы и нет?» - как гласит девиз книги, поделился Антон Кайзер. Фото: Антон Кайзер Иллюстрации и обложку для книги Антон придумал сам, а реализовала идеи девочка из Киева Евгения Дрозденко, сообщил юноша. В книге Антона рассказано о его пути в поисках собственного призвания. О том, как я совершил множество ошибок. О том, как обманывают «работодатели» подростков и не только. О том, что если начать стремиться к самостоятельности, то придется пройти большой и нелегкий путь. Немножко советов, немножко мотивации. Очень «живые», жизненные иллюстрации, рассказал о книге Антон. Как считает Антон, книга подойдёт родителям подростков, чтобы знать, что можно ожидать от ребенка, который хочет быть самостоятельным и начать зарабатывать деньги, а также подросткам от 14 лет, которые хотят попробовать свои силы. Фото: Антон Кайзер Юный тагильчанин рассказал TagilCity.ru, что сейчас услуги его веб-студии обширны, и он планирует оформлять ИП. По его словам, основная работа – управление сайтами заказчиков. Также в веб-студии создают сайты, интернет-магазины, порталы СМИ, веб-визитки с нуля, занимаются SMM и SERM, копирайтингом. В ближайшее время Антон Кайзер планирует запустить 4 новых проекта: дискуссионный клуб Нижнего Тагила, интернет-магазин нумизматики, «Кузница Клиентов» где подростки и молодёжь будут помогать бизнесу решать повседневные задачи, Бизнес-клуб «Самозанятый ребёнок» в котором дети и подростки Нижнего Тагила смогут обучаться финансовой грамоте, научатся зарабатывать свои первые деньги, научатся работать в команде. Фото: Антон Кайзер Книга Антона Кайзер уже продается на сайтах Ridero, Ozon, Amazon, Aliexpress, Литрес, в интернет-магазине «Комсомольской Правды», на сайте «Самозанятый ребёнок», в группе «Самозанятый ребёнок» в ОК и ВК, на Avito, на Яндекс.Объявления. В ближайшее время тираж печатной версии поступит в книжные магазины Нижнего Тагила и области. Планируется выход книги на маркетплейсы страны. Возможно, если позволит администрация, то буду продавать книгу на «День Защиты детей» и День города. И, конечно, я бесплатно развезу книги по всем библиотекам Нижнего Тагила – если они будут готовы взять книгу, то с удовольствие подарю по 3 экземпляра или больше если нужно, сообщил TagilCity.ru молодой автор. Фото: Антон Кайзер Антон Кайзер в конце мая представит свою книгу на Дворцовой площади в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа. Юноша признался, что это будет его первая книжная выставка и участие в подобном мероприятии. Напомним, школьница из Нижнего Тагила Арина Куватова стала победителем онлайн-конкурса федерального благотворительного проекта «Поколение М». Ее рисунок вороны, выполненный тушью, выставят в Третьяковской галерее.

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