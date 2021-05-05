Трое детей в Нижнем Тагиле после смерти матери вынуждены проживать с отцом-наркоманом

В августе прошлого года умерла 40-летняя жительница Вагонки Екатерина, и трое ее несовершеннолетних детей остались под опекой отца-наркомана. Спустя короткое время родственники умершей забили тревогу — мужчина пустился во все тяжкие и начал спускать на дозу имущество Екатерины, не заботясь при этом о судьбе детей.

У умершей тагильчанки Екатерины Максимовой остались четверо сыновей. Старший — от первого брака — не захотел оставаться с отчимом и ушел жить к тете, сестре матери. Недавно молодому человеку исполнилось 18 лет. Остальные мальчики — пятилетний Семен, десятилетний Матвей и тринадцатилетний Владимир — остались жить с родным отцом Сергеем Максимовымв квартире на Вагонке. Однако, по словам сестры Екатерины, мужчина, являясь наркозависимым, не собирается заниматься воспитанием сыновей, нигде не работает, а имущество жены и детей спускает на дозы и алкоголь. Первым делом после смерти Кати он продал щенка лабрадора. Потом ее автомобиль Toyota Corolla, который числится в наследстве детей. Золото, технику, даже детские игрушки. Нигде не работает, все деньги, в том числе и детские пособия, спускает на наркотики,рассказала редакции TagilCity.ru Елена, сестра умершей Екатерины. Сергей Максимов Фото: TagilCity.ru Родственники решили вызволить детей из опасной ситуации и самим взять опеку над ними. Однако, по их словам, органы опеки категорически отказываются лишать Сергея родительских прав и предпринимать какие-либо меры для решения ситуации. Опека в глаза нам говорит: «Ну и что, что наркоман. Сегодня он уколется, а завтра кашу детям сварит». При том, что только в январе два раза приходили и фиксировали в квартире шприцы с кровью и остатками наркотиков. ПДН тоже бездействует, хотя дети находятся в опасной ситуации,рассказывает Елена. На видео, которое редакции предоставили родственники Екатерины, видно, что в квартире, где изначально сделан хороший ремонт, сейчас царит беспорядок. Вещи в шкафах набросаны в кучу, на кухонном столе стоят полные пепельницы, в холодильнике на полках почти нет продуктов, кое-где ободраны обои. На месте, где, по видимому, стоял телевизор сейчас пусто. Сам хозяин квартиры Сергей лежит на голом матрасе двухспальной кровати, рядом валяются окурки и пустые бутылки из-под алкоголя. По словам Елены, она писала около 40 различных заявлений в полицию, в отдел ПДН, в органы опеки по фактам пропажи имущества и ненадлежащего исполнения Сергеем родительских обязанностей, но везде приходили отказы. (Документы имеются в распоряжении редакции). Одну из последних жалоб женщина написала в опеку по поводу того, что Сергей продает игрушки детей. Ранее подобные заявления, которые подавались в апреле, марте, феврале и другие месяцы, не принесли нужного результата. Это какой-то кошмар. Мы как-будто бьемся о бетонную стену. Не понятно, почему все органы стоят на стороне отца-наркомана. Дети в собственной четырехкомнатной квартире живут, как забитые зверята. Квартира уже начала превращаться в притон. А Сергей грозится еще и продать ее. А дети получается на улице останутся,делится переживаниями Елена. Также ее беспокоит отсутствие у детей родительского воспитания и контроля. По словам Елены, старший Владимир уже попал в нехорошую компанию, начал курить. Хотя до смерти матери поведение мальчика было хорошим. Родственники Екатерины не намерены останавливаться в борьбе за благополучие детей, а редакция TagilCity.ru продолжит следить за развитием событий.

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