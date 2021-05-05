Внеплановая проверка после смерти матери пройдет в тагильской семье с тремя детьми

После публикации TagilCity.ru о трех несовершеннолетних детях, которые остались на попечении отца в Нижнем Тагиле, органы опеки проведут внеочередную проверку. По словам собеседника редакции, мужчина принимает наркотики.

Как сообщили редакции TagilCity.ru в Управлении соцполитики Нижнего Тагила, семья находится под регулярным патронажем комиссии по делам несовершеннолетних, она стоит на учете. Использование наркотических средств не было выявлено. В органы опеки никогда не поступали сведения с просьбой о лишении отца родительских прав или проведении проверок,отметили в Управлении соцполитики. Трое детей в Нижнем Тагиле после смерти матери вынуждены проживать с отцом-наркоманом Напомним, в августе 2020 года скончалась 40-летняя жительница Вагонки Екатерина, в результате трое ее несовершеннолетних детей остались под опекой отца-наркомана. Однако спустя время родственники умершей начали бить тревогу: мужчина спускал на дозу имущество Екатерины и не забоится о благополучии детей. Сестра погибшей рассказала, что писала около 40 различных заявлений в полицию, в отдел ПДН, в органы опеки, но везде получала отказы.

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