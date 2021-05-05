Внеплановая проверка после смерти матери пройдет в тагильской семье с тремя детьми

Внеплановая проверка после смерти матери пройдет в тагильской семье с тремя детьми
Внеплановая проверка после смерти матери пройдет в тагильской семье с тремя детьми
Сегодня, 20:37ОбществоФото: pixabay
После публикации TagilCity.ru о трех несовершеннолетних детях, которые остались на попечении отца в Нижнем Тагиле, органы опеки проведут внеочередную проверку. По словам собеседника редакции, мужчина принимает наркотики.

Как сообщили редакции TagilCity.ru в Управлении соцполитики Нижнего Тагила, семья находится под регулярным патронажем комиссии по делам несовершеннолетних, она стоит на учете.

Использование наркотических средств не было выявлено. В органы опеки никогда не поступали сведения с просьбой о лишении отца родительских прав или проведении проверок,отметили в Управлении соцполитики.

Напомним, в августе 2020 года скончалась 40-летняя жительница Вагонки Екатерина, в результате трое ее несовершеннолетних детей остались под опекой отца-наркомана. Однако спустя время родственники умершей начали бить тревогу: мужчина спускал на дозу имущество Екатерины и не забоится о благополучии детей. Сестра погибшей рассказала, что писала около 40 различных заявлений в полицию, в отдел ПДН, в органы опеки, но везде получала отказы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
наркотикипроверкаВагонкаорганы опекиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы