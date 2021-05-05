Встречали сотни тагильчан: ретро-поезд из США времен ВОВ приехал в Нижний Тагил

Напомним, исторический эшелон в честь 76-й годовщины Победы пройдет через несколько городов Свердловской области. Мероприятие организовано «Свердловской железной дорогой». 5 мая ретропоезд сделает остановки в Кушве на станции Гороблагодатская и в Нижнем Тагиле. Возглавил праздничный эшелон раритетный паровоз Еа-3113, выпущенный в США в 1944 году. В СССР было поставлено порядка 2 тысяч таких машин, способных разогнаться до 55 километров в час.