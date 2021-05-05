За срыв баннеров «Бессмертного полка» школьнице из Томской области грозит арест

За срыв баннеров «Бессмертного полка» школьнице из Томской области грозит арест
За срыв баннеров «Бессмертного полка» школьнице из Томской области грозит арест
Сегодня, 22:29ОбществоФото: Следственный комитет России по Томской области
В отношении 17-летней девушки из Северска заведено уголовное дело из-за порчи баннеров «Бессмертного полка», сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Томской области.

Школьница подозревается в совершении преступления по статье 214 УК РФ (Вандализм). Теперь ей грозит три месяца ареста.

Версия следствия гласит, что ночью 3 мая девушка целенаправленно повредила установленные у местного ТЦ четыре баннера общероссийского движения «Бессмертный полк России». Данные баннеры посвящались годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Видео:ФедералПресс

Напомним, в центре Краснотурьинска к 9 Мая был размещен баннер с изображением маршала Константина Рокоссовского, в фамилии которого оказались допущены две ошибки. Позже жители города вновь обнаружили баннер, на котором также была замечена орфографическая ошибка.

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