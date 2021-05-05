За срыв баннеров «Бессмертного полка» школьнице из Томской области грозит арест

Напомним, в центре Краснотурьинска к 9 Мая был размещен баннер с изображением маршала Константина Рокоссовского, в фамилии которого оказались допущены две ошибки. Позже жители города вновь обнаружили баннер, на котором также была замечена орфографическая ошибка.