За срыв баннеров «Бессмертного полка» школьнице из Томской области грозит арест

Школьница подозревается в совершении преступления по статье 214 УК РФ (Вандализм). Теперь ей грозит три месяца ареста.
Версия следствия гласит, что ночью 3 мая девушка целенаправленно повредила установленные у местного ТЦ четыре баннера общероссийского движения «Бессмертный полк России». Данные баннеры посвящались годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Напомним, в центре Краснотурьинска к 9 Мая был размещен баннер с изображением маршала Константина Рокоссовского, в фамилии которого оказались допущены две ошибки. Позже жители города вновь обнаружили баннер, на котором также была замечена орфографическая ошибка.