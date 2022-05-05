Эстафета памяти: патриотический урок состоялся в школе № 30 в Нижнем Тагиле

Сейчас такое тревожное время, но мы с вами проводили классные часы и говорили: мы сильны, когда мы вместе. Вспомните эту притчу: веник по одному прутику можно сломать, а когда он связан, его переломить трудно. Так и мы: каждого в отдельности сломать можно, но когда мы объединяемся и встаем как один к плечу — нас победить невозможно. И, наверное, в этом сила духа русского человека, чем мы с вами должны гордиться. Мы — граждане России, и это звучит гордо!сказала Наталья Хохлова.