Эстафета памяти: патриотический урок состоялся в школе № 30 в Нижнем Тагиле

Эстафета памяти: патриотический урок состоялся в школе № 30 в Нижнем Тагиле
Эстафета памяти: патриотический урок состоялся в школе № 30 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:03ОбществоФото: TagilCity.ru
Более 100 юных тагильчан посетили мероприятие, посвященное годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Рассказали о трудовом и военном подвиге тагильчан в годы ВОВ председатель совета ветеранов треста «Востокшахтопроходка» Владимир Горбунов и участник военного конфликта Александр Петров.

29 апреля в школе № 30 в рамках комплекса мероприятий «Я — гражданин России» состоялся патриотический урок, приуроченный к 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В актовом зале собрались более 100 школьников — учеников 6 и 7 классов.

Ни одну семью в Советском Союзе не обошла стороной война, отметила в начале мероприятия завуч по воспитательной работе Наталья Хохлова. Поэтому долг подрастающего поколения, продолжила педагог, — хранить память о тяжелых временах, а также о тех, кто защищал Родину и «ковал Победу в тылу».

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Перехватить эстафету памяти школьникам предложил председатель союза ветеранов треста «Востокшахтапроходка» Владимир Горбунов. Он отметил, что советские люди смогли не только победить фашизм, но и восстановить весь промышленный потенциал республик после войны. И ни один народ, по его словам, не смог бы выдержать такого испытания.

Время неумолимо движется вперед и от тех, кто воевал на полях Великой Отечественной войны или тех, кто стоял у станков, ковал победу в тылу, остались совсем считанные единицы. Поэтому Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка» обращается с предложением нам с вами, особенно вам, молодежи, подхватить эстафету Победы, пронести ее через всю жизнь, передать ее своим детям и внукам. Только при этом мы можем себя называть гражданами Российской Федерации, отметил Владимир Горбунов.

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Помогло перенести тяжелые годы советским людям личная связь с Родиной, добавил депутат Нижнетагильской гордумы Александр Петров, при чьей поддержке было реализовано школьное мероприятие. С его слов, нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной и не зная, как ее любили наши земляки.

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Также депутат поделился со школьниками, что сам участвовал в операции по восстановлению конституционного порядка в зоне Осетино-ингушского конфликта в 1993 году. По его мнению, во все времена военнослужащим, находящимся в центре событий, помогает не только патриотизм, но и поддержка близких и земляков.

В настоящее время тагильские бойцы выполнят свой долг во время спецоперации России на Украине, отметил Александр Петров. И им, как и тем, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, важно чувствовать поддержку. В знак этого и сохранения памяти он подарил школьникам символические закладки для книг.

Нам нужно поддержать тагильских ребят в это непростое время, ведь каждого из них дома ждут мамы, жены и дети, подчеркнул депутат Гордумы.

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В завершение патриотического классного часа школьники рассказали, какие знания приобрели в рамках мероприятий. Так, семиклассница пояснила, почему Нижнему Тагилу присвоили почетное звание «Город трудовой доблести» — в годы ВОВ в городе дислоцировали десятки действующих заводов и горожане выпускали продукцию для нужд фронта.

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Владимир Горбунов добавил, что даже юные тагильчане в 40-е годы стремились внести свой вклад в Победу. История о семилетних ребятах, которые в военное время украли с завода имени Куйбышева болванки снарядов и поехали на поезде на фронт, впечатлила обучающихся.

Мероприятие очень понравилось, нам вообще нравится слушать истории об исторических событиях, сказали ученики 7-го класса.

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Завуч по воспитательной работе Наталья Хохлова напомнила школьникам о важности единения народов в тяжелые времена.

Сейчас такое тревожное время, но мы с вами проводили классные часы и говорили: мы сильны, когда мы вместе. Вспомните эту притчу: веник по одному прутику можно сломать, а когда он связан, его переломить трудно. Так и мы: каждого в отдельности сломать можно, но когда мы объединяемся и встаем как один к плечу — нас победить невозможно. И, наверное, в этом сила духа русского человека, чем мы с вами должны гордиться. Мы — граждане России, и это звучит гордо!сказала Наталья Хохлова.

Напомним, в честь того, что Нижний Тагил удостоен звания «Город трудовой доблести», на Привокзальной площади ко Дню города, в августе этого года, будет установлена 17-метровая стела из светлого гранита и матового стекла. По бокам монумента и пилонов установят литые барельефы с изображением тагильчан, совершивших трудовой подвиг во времена Великой Отечественной войны. Также стелу украсят герб Нижнего Тагила и памятная табличка о присвоении городу почетного звания.

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