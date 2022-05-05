Концерт памяти Владислава Шадрина пройдет в Нижнем Тагиле

В мероприятии примут участие Татьяна Шадрина, Дмитрий Обухов, Сергей Парамонов, а также другие авторы и исполнители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Качканара и Лесного. Специальный гость концерта — Светлана Кашина, экс-солистка группы «Комбинация».
Состоится вечер памяти в городском Дворце молодежи на улице Пархоменко, 37 в 16.00. Вход свободный, сообщают организаторы мероприятия.
Напомним, бард из Нижнего Тагила Владислав Шадрин скончался 19 октября 2021 года. У него был выявлен рак желудка 4 степени. Музыкант лечился в Москве.