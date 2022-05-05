Концерт памяти Владислава Шадрина пройдет в Нижнем Тагиле

Концерт памяти Владислава Шадрина пройдет в Нижнем Тагиле
Концерт памяти Владислава Шадрина пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:16ОбществоФото: Дворец молодежи Нижний Тагил
Концерт, посвященный творчеству барда Владислава Шадрина пройдет в Нижнем Тагиле 7 мая.

В мероприятии примут участие Татьяна Шадрина, Дмитрий Обухов, Сергей Парамонов, а также другие авторы и исполнители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Качканара и Лесного. Специальный гость концерта — Светлана Кашина, экс-солистка группы «Комбинация».

Состоится вечер памяти в городском Дворце молодежи на улице Пархоменко, 37 в 16.00. Вход свободный, сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, бард из Нижнего Тагила Владислав Шадрин скончался 19 октября 2021 года. У него был выявлен рак желудка 4 степени. Музыкант лечился в Москве.

Сюжеты:
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концертНижний ТагилВладислав Шадрин
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