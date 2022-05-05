Концерт памяти Владислава Шадрина пройдет в Нижнем Тагиле

В мероприятии примут участие Татьяна Шадрина, Дмитрий Обухов, Сергей Парамонов, а также другие авторы и исполнители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Качканара и Лесного. Специальный гость концерта — Светлана Кашина, экс-солистка группы «Комбинация».