Корпорация МСП объявила о закупках госкомпаний у МСП на 899 миллиардов рублей

Как отмечают в Корпорации МСП (КМСП), российскими компаниями с госучастием приобретено товаров и получено услуг у малых и средних предприятий (МСП) в первом квартале на 899 миллиардов рублей. Это рекорд в этой сфере. Цифра на 12 процентов больше той, что была на эту дату в ушедшем году.

Как сообщает newsnn.ru, хотя кабмин РФ решил довести минимальную долю закупок у МСП в общем объеме закупок по 223-ФЗ до 25 процентов вместо прежних 20, но в реальности получилось даже 38 процентов. И это несмотря на то, что фиксируется даже факт снижения общего объема закупок госкомпаниями в первом квартале, который составил 2,352 триллиона рублей против 2,518 триллиона в первом квартале 2021 года. Также на эту дату почти в три раза выросли продажи госкомпаниям различных товаров, поставленных малым и средним бизнесом. Среди прочего это компьютерное, электронное и оптическое оборудование, напитки, продукты питания, текстильные изделия. Услуг в сфере здравоохранения и соцобеспечения предприятиями МСП было оказано в 2,3 раза больше, униформы поставлено в 2,1 раза больше, чем в первом квартале минувшего года. По мнению, озвученному гендиректором КМСП Александром Исаевичем, то, что удалось сохранить рынок сбыта в первом квартале, стало результатом и мер господдержки. В том числе не штрафуют больше поставщиков и подрядчиков, сорвавших условия контрактов, если таковое произошло из-за санкций. Также могут продлеваться сроки исполнения госконтрактов. А цены на товары и услуги МСП могут изменяться. По многим крупнейшим заказчикам, которых мониторит КМСП, ударили санкции. «Поэтому во II квартале предстоит большая работа по созданию новых цепочек поставок», — поясняет Исаевич. По информации доцента кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниила Гоненко, с малым и средним бизнесом потому еще хотят работать госкомпании, что он способен действовать намного гибче и мобильнее, являясь альтернативой большим компаниям. А госпредприятия способны загружать МСП работой, вовремя ее оплачивая, что для предприятий МСП критически важно. По данным доцента кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Плеханова Екатерины Ерохиной, в том, что увеличивается доля закупок у МСП, есть заслуга законодателей. В первую очередь она считает важным то, что они отменили повышение с нынешнего года доли закупок у МСП с 20 до 25 процентов. А с уходом из России зарубежных компаний стала свободной большая ниша, которая теперь оказалась в распоряжении отечественных предприятий. Поэтому в будущем минимальная доля МСП в общем объеме госзакупок, по ее мнению, может дойти и до 30 процентов. Прогноз Гоненко еще более смелый. Он говорит о том, что с уходом с российского рынка больших иностранных компаний доля МСП в госзакупках этого года может составить до половины от их общего объема. Это является следствием того, что очень сильно изменились российские промышленный и сельскохозяйственный комплексы.

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