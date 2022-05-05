Открыта мемориальная доска водолаза Владимира Александренко в Нижнем Тагиле

Владимир Александренко посвятил свою жизнь водолазной службе. На его счету более 4 тысяч часов подводных спусков и несколько сотен спасенных людей, сообщает Центр защиты населения.
В 2000 году Владимир Николаевич стал начальником нижнетагильской водно-спасательной станции. Он проводил профилактику безопасного поведения на воде со школьниками и студентами, а также учил волонтеров спасают людей, оказавшихся на воде.
Также за многолетнюю работу Владимира Николаевича наградили грамотами, благодарностями от мэра Нижнего Тагила, региональными структурами МЧС и иных организаций.
Напомним, в Нижнем Тагиле было решено создать мемориально-выставочный комплекс памяти Демидовых. Это будет частью программы к предстоящему юбилею города.