Про пиццу: история блюда, интересные факты и опровержение мифов

Про пиццу: история блюда, интересные факты и опровержение мифов
Про пиццу: история блюда, интересные факты и опровержение мифов
5 мая, 14:51ОбществоФото: pixabay.com
Пицца одно из самых популярных блюд в мире. Её чаще всего заказывают в интернете. Блюдо имеет богатую историю и успело обрасти мифами и загадками.

Пиццу любят и готовят уже на протяжении нескольких веков. История её популярности берёт начало в Неаполе (Италия) 18-того века. А уже после окончания Второй мировой войны пицца стала известна и любима во всём мире. Но нельзя точно судить об истории появления блюда и его первоначальной рецептуре, так как будучи едой бедняков, пицца не была увековечена на бумаге. На сегодняшний день популярность этой еды бьёт рекорды. Множество людей пользуются доставкой пиццы, кто-то готовит её дома, некоторые завсегдатаи пиццерий. Её любят и дети, и взрослые. Пиццу заказывают на праздники, встречи с друзьями и близкими или в качестве быстрого ужина дома.

Но несмотря на популярность пиццы, многие по прежнему не знают некоторые интересные факты о ней или до сих пор верят мифам.

Мифы о пицце

Пиццу нужно есть вилкой и ножом — Не правда, по итальянским традициям, пиццу принято есть руками.

Не существует классического варианта приготовления пиццы — На самом деле существует 7 классических видов пиццы

Пицца готовится не менее 20 минут — Для полной готовности пиццы требуется всего лишь 8-10 минут

Пицца это вредный продукт — Если блюдо приготовлено из свежих ингредиентов на правильном тесте, вреда от неё не будет.

Существует огромное множество вариантов начинки для пиццы. Каждый сможет найти что-то по вкусу.

Варианты начинки для пиццы

  • Маргарита (пицца с помидорами и базиликом)
  • Пепперони (пицца с салями)
  • 4 сыра (пицца из разных видов сыров)
  • Карбонара (бекон и сыр)

Современные начинки

  • Пицца с ананасами
  • Пицца с картошкой фри
  • Пицца с креветками/лососем

Благодаря возможности заказывать еды прямо домой, любители пиццы могут пробовать новые вкусы и начинки хоть каждый день.

Факты о пицце

  • Согласно статистике, один европеец съедает около 300 кг пиццы за год
  • Пицца «Маргарита» названа в честь итальянской королевы
  • Одна из сетей пиццерий выпустила парфюм с запахом пиццы
  • За сутки в мире съедают полмиллиарда пицц (не считая домашних)

Пицца имеет не только прекрасный вкус и аромат, но и спасает от болезней. Учёные в сфере медицины доказали, что это итальянское блюдо может помочь в борьбе с раком, а также способствует снижению риска инфаркта.

Таким образом, всем нам знакомая пицца это вкусное и даже полезное блюдо. Современные сервисы позволяют заказать пиццу домой или в офис, порадовать себя и близких вкусным ужином или угостить гостей на празднике.

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