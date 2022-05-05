Про пиццу: история блюда, интересные факты и опровержение мифов

Пицца одно из самых популярных блюд в мире. Её чаще всего заказывают в интернете. Блюдо имеет богатую историю и успело обрасти мифами и загадками.

Пиццу любят и готовят уже на протяжении нескольких веков. История её популярности берёт начало в Неаполе (Италия) 18-того века. А уже после окончания Второй мировой войны пицца стала известна и любима во всём мире. Но нельзя точно судить об истории появления блюда и его первоначальной рецептуре, так как будучи едой бедняков, пицца не была увековечена на бумаге. На сегодняшний день популярность этой еды бьёт рекорды. Множество людей пользуются доставкой пиццы, кто-то готовит её дома, некоторые завсегдатаи пиццерий. Её любят и дети, и взрослые. Пиццу заказывают на праздники, встречи с друзьями и близкими или в качестве быстрого ужина дома. Но несмотря на популярность пиццы, многие по прежнему не знают некоторые интересные факты о ней или до сих пор верят мифам. Мифы о пицце Пиццу нужно есть вилкой и ножом — Не правда, по итальянским традициям, пиццу принято есть руками. Не существует классического варианта приготовления пиццы — На самом деле существует 7 классических видов пиццы Пицца готовится не менее 20 минут — Для полной готовности пиццы требуется всего лишь 8-10 минут Пицца это вредный продукт — Если блюдо приготовлено из свежих ингредиентов на правильном тесте, вреда от неё не будет. Существует огромное множество вариантов начинки для пиццы. Каждый сможет найти что-то по вкусу. Варианты начинки для пиццы Маргарита (пицца с помидорами и базиликом)

Пепперони (пицца с салями)

4 сыра (пицца из разных видов сыров)

Карбонара (бекон и сыр) Современные начинки Пицца с ананасами

Пицца с картошкой фри

Пицца с креветками/лососем Благодаря возможности заказывать еды прямо домой, любители пиццы могут пробовать новые вкусы и начинки хоть каждый день. Факты о пицце Согласно статистике, один европеец съедает около 300 кг пиццы за год

Пицца «Маргарита» названа в честь итальянской королевы

Одна из сетей пиццерий выпустила парфюм с запахом пиццы

За сутки в мире съедают полмиллиарда пицц (не считая домашних) Пицца имеет не только прекрасный вкус и аромат, но и спасает от болезней. Учёные в сфере медицины доказали, что это итальянское блюдо может помочь в борьбе с раком, а также способствует снижению риска инфаркта. Таким образом, всем нам знакомая пицца это вкусное и даже полезное блюдо. Современные сервисы позволяют заказать пиццу домой или в офис, порадовать себя и близких вкусным ужином или угостить гостей на празднике.

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