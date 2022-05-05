«Сгорело все… Кот у меня сгорел!»: пенсионерка о массовом пожаре в Малой Лае

Село Малая Лая находится в 20 километрах от Нижнего Тагила — в сторону Серова. Сестры Бердниковы живут на противоположной улице от места, где произошел массовый пожар. Дома стояли плотно, загорелись быстро. А расстояние между домом Бердниковых и тремя первыми сгоревшими домами — метров 300. Однако из-за порывов сильного ветра огонь роковым образом перекинулся через дорогу, перемахнул здание магазина и задел забор одного из соседних домов. Деревянный забор своими силами потушили быстро, но искра от него успела долететь до дома по улице Береговой, где жили сестры.
Мы проходим через зеленый железный забор, который сейчас огораживает лишь обугленные обломки дома и остатки теплиц. На территории разгребают завалы четыре женщины, две из которых и есть хозяйки сгоревших строений. Они по очереди рассказывают о произошедшей беде. С болью в голосе и безнадежностью в глазах.
В этом доме жили еще наши родители, а с 60-х годов и мы. Сгорело все — дом, баня, две теплицы и большая веранда,рассказывает Лариса.
По ее словам, пожар начался с угла деревянного дома, который вспыхнул мгновенно. Сестры пытали потушить пламя, но спасти ничего не удалось. Женщины после этой трагедии остались без личных вещей, бытовой техники, домашней утвари и всех документов. На участке у пепелища большие грядки, но они пустуют — рассада тоже пропала в огне. Но Любовь плачет не о вещах и бумагах. В пожаре погиб ее пушистый любимец и друг.
Кот у меня сгорел. Я ему разбила окно, чтобы выскочил. А он наоборот залез в подполье, дурачок,поделилась со слезами на глазах Любовь Бердникова.
Пока не начался пожар в их доме, Любовь помогала соседям, переживала за них. Обернулась — а уже горит их дом. События развивались стремительно:
Все осталось внутри. Я даже не подумала, чтобы забежать внутрь что-то забрать.
Жители Малой Лаи, которые разгребают завалы сгоревших домов и наводят порядок у местного памятника участникам Великой Отечественной войны, рассказывают, что пожарные приехали только через час после вызова. И первыми прибыли спасатели из Нижнего Тагила. Машины из ближайшей части в Горноуральском были на месте уже позже, так как тушили огонь на другом пожаре. А в это время сельчане пытались спасти дома собственноручно, но ветер успел разнести пламя на несколько сотен квадратных метров.
По словам сестер, прибывшие пожарные даже не пытались тушить их дом. Любовь показывает нам видео на телефоне: «Сидела напротив и снимала, как догорает». Действительно, на кадрах возле полыхающего дома не видно ни одной спецмашины, лишь один пожарный проходит мимо с гидрантом в руках.
Соседний дом отстаивали. И то не пожарные, а Валера Харченко (местный житель — прим. редакции) со своей мотопомпой,делятся сестры.
О причинах пожара сельчане в голос говорят одно — неосторожное обращение с огнем. Пламя пошло с поля рядом с местным кладбищем. «Кто-то по дороге мимо проходил и кинул окурок или спичку». Сильный ветер, бушевавший в Свердловской области 4 мая, перекинул пламя с сухой травы на жилые дома. Первыми по очереди — с разницей всего в несколько минут — загорелись три деревянных дома по улице Ленина. Один из них пустовал, в другом жила пенсионерка Вера Иванченко. А третий совсем недавно купила молодая семья с двумя детьми на материнский капитал: они только готовились к переезду. Четвертыми пострадавшими стали сестры Бердниковы.
Власти Горноуральского городского округа пока не озадачились помощью и поддержкой пострадавшим семьям — им никто не предложил материальную помощь или временное жилье. Вещи и деньги для собирают неравнодушные жители со всей округи. Живут погорельцы у родственников или соседей.
Помочь Ларисе и Людмиле Бердниковым можно, переведя деньги на карту «Сбербанка» по номеру телефона: 8(950)655-52-36.