«Сгорело все… Кот у меня сгорел!»: пенсионерка о массовом пожаре в Малой Лае

О причинах пожара сельчане в голос говорят одно — неосторожное обращение с огнем. Пламя пошло с поля рядом с местным кладбищем. «Кто-то по дороге мимо проходил и кинул окурок или спичку». Сильный ветер, бушевавший в Свердловской области 4 мая, перекинул пламя с сухой травы на жилые дома. Первыми по очереди — с разницей всего в несколько минут — загорелись три деревянных дома по улице Ленина. Один из них пустовал, в другом жила пенсионерка Вера Иванченко. А третий совсем недавно купила молодая семья с двумя детьми на материнский капитал: они только готовились к переезду. Четвертыми пострадавшими стали сестры Бердниковы.