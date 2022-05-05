Трубный спор. Кто будет восстанавливать разрушенный водопровод в Нижнем Тагиле?

Версия «Альмакора»

Замена водопровода диаметром 1000 мм шла в соответствии с утвержденным планом, и занималась ей компания-субподрядчик «Спецтранс-НТ». В ходе выполнения работ оказалось, что выкопанная траншея проходит слишком близко к старым трубам и расстояние до новых труб на метр ближе, чем должно быть по плану. После этого все работы были остановлены. Однако старые трубы дали течь, вода размыла грунт и на следующий день водопровод обвалился.