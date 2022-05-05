Трубный спор. Кто будет восстанавливать разрушенный водопровод в Нижнем Тагиле?

В рамках строительства нового моста через Тагильский пруд компания-подрядчик «Альмакор» должна была заменить две ветки трубопровода. Одну основную диаметром 1000 мм и вторую резервную диаметром 700 мм. При этом «Водоканал» сообщил о том, что в первую очередь нужно поменять резервную линию. Однако подрядчик начал перекладывать трубы с большим диаметром, при этом не согласовав работы с «Водоканалом».
В результате работ произошел перелом трубы (водопроводной). А выпала она, потому что начали копать в непосредственной близости от водовода без укрепления вертикального откоса в раскопанной траншее,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Водоканала-НТ».
Кроме того, на следующий день в котлован обрушилась другая труба диаметром 200 мм, из-за чего пропала вода в микрорайоне Фотеево, но водоснабжение было восстановлено в этот же день. Магистральный коллектор канализации, который также находился там же в котловане, не пострадал.
Замена водопровода диаметром 1000 мм шла в соответствии с утвержденным планом, и занималась ей компания-субподрядчик «Спецтранс-НТ». В ходе выполнения работ оказалось, что выкопанная траншея проходит слишком близко к старым трубам и расстояние до новых труб на метр ближе, чем должно быть по плану. После этого все работы были остановлены. Однако старые трубы дали течь, вода размыла грунт и на следующий день водопровод обвалился.
Старый водопровод времен еще 50-х годов постоянно тек. Мы об этом начали трубить еще в позапрошлом году. В прошлом году «Водоканал» не дал нам менять трубы, так как они меняли канализацию. А в этом сроки уже поджимают. Нам сдавать объект через три месяца,сообщил редакции руководитель проекта Вячеслав Назаров.
По информации «Водоканала-НТ», водопровод диаметром 1000 метров ремонту не подлежит и нуждается в полной замене, которую должен осуществить виновник аварии.
Но в кратчайшие сроки произвести работы подрядчики не в состоянии, и поэтому мы с негодованием и опаской смотрим на продолжающие работы в районе строительства моста. Водопровод, по которому сейчас идет вода, остался один, и он снабжает больше 100 тысяч тагильчан,отметили в «Водоканале».
Также в ресурсной компании рассказали, что сейчас на стадии обсуждения находится вопрос о соблюдении претензионного порядка к виновнику аварии.
В «Альмакоре» в свою очередь вину субподрядчика отрицают.
Мы не имеем претензий к компании. Нет их и у «Службы городского хозяйства», сообщил TagilCity.ru Вячеслав Назаров.
Он отметил, что сейчас строится новый водопровод диаметром 1200 мм, который в последствии и должен был заменить ветку на 1000 мм.
Напомним, 30 апреля несколько районов Нижнего Тагила — Вагонка, ГГМ и часть Тагилстроя — остались без холодной воды из-за аварии трубопровода, которая произошла при строительстве моста через Тагильский пруд. Разрушено было 50 метров водопровода, и восстановлению он не подлежит. Под угрозой обрушения также были трубы канализации, ведущие на коттеджный поселок Фотеево.
После аварии водоснабжение было переключено на резервную ветку меньшим диаметром — 700 мм, из-за чего напор воды в некоторых домах был слабее, чем обычно. До верхних этажей в некоторых районах вода не доходила. Например, на отсутствие водоснабжения жаловались жители Северного поселка и Вагонки, проживающие на Ленинградском проспекте, улицах Зари и Энтузиастов и в районе Пихтовых гор.
На следующий день, 1 мая, лопнула еще одна труба и без холодной воды остались несколько домов в микрорайоне Фотеево. «Водоканал-НТ» принял решение поднять давление воды с 2,5 атмосферы до 3,2. водоснабжение было восстановлено вечером этого же дня.