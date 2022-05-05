В Краснотурьинске продолжается строительство комплекса по обращению с ТКО

В Краснотурьинске продолжается строительство комплекса по обращению с ТКО
В Краснотурьинске продолжается строительство комплекса по обращению с ТКО
Сегодня, 13:55Общество
В Краснотурьинске рабочие продолжают строительство комплекса по обращению с коммунальными отходами, который планируют сдать в эксплуатацию в конце года. На майских праздниках строительство не прерывалось.

В Краснотурьинске на майских праздниках продолжается строительство комплекса по обращению с ТКО. В настоящий момент строители устанавливают металлоконструкции навесов сортировочной линии.

По словам исполнительного директора фирмы «Рифей» Федора Потапова, уже созданы опорные колонны под аппарат барабанного грохота. Именно он будет разделять отходы по размеру на различные фракции. Сейчас рабочие занимаются сборкой навесов и кровли.

Также на стройплощадке сейчас проводятся гидравлические испытания противопожарных резервуаров и резервуара ливневых стоков. В будущем здесь будет располагаться 9 герметичных железобетонных тоннелей. Там отходы будут проходить ускоренный цикл разложения и перерабатываться в технический грунт.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце года.

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Новости УрФО
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