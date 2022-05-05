В Тагиле запустили фонтаны, а «Водоканал» спорит с подрядчиком о восстановлении труб

По версии спасателей, огонь в Малой Лае распространился на дома местных жителей с кладбища. С пламенем боролись сотрудники МЧС Горноуральска и Нижнего Тагила, им помогали добровольческая пожарная охрана и селяне. В частности, две сестры поделились с TagilCity.ru, как тушили огонь, который внезапно перекинулся на их дома через дорогу, а также рассказали о погибшем в пламени члене семьи. Как помочь пострадавшим и почему пожарные приехали на вызов только спустя час, читайте в нашем репортаже.