В Тагиле запустили фонтаны, а «Водоканал» спорит с подрядчиком о восстановлении труб

По версии спасателей, огонь в Малой Лае распространился на дома местных жителей с кладбища. С пламенем боролись сотрудники МЧС Горноуральска и Нижнего Тагила, им помогали добровольческая пожарная охрана и селяне. В частности, две сестры поделились с TagilCity.ru, как тушили огонь, который внезапно перекинулся на их дома через дорогу, а также рассказали о погибшем в пламени члене семьи. Как помочь пострадавшим и почему пожарные приехали на вызов только спустя час, читайте в нашем репортаже.
Совершивший убийство сожительницы и суицид свердловчанин стал причиной инсульта у своей престарелой матери. Женщине стало плохо накануне, рассказали редакции вызвавшие скорую помощь родственники. Жительница села Малая Лая не выдержала груза навалившихся на нее бед.
На раскопках неподалеку от Тагильского пруда проходит серьезный баттл между сотрудниками «Водоканал-НТ» и «Альмакор». Ресурсники обвиняют во всех бедах подрядчика, который, в свою очередь, говорит об изношенности водопровода, что и стало причиной мокрого коллапса в майские праздники в Нижнем Тагиле. Кто и как будет восстанавливать холодное водоснабжение в городе, читайте ниже.
При этом подвижный грунт, по мнению «Водоканала» стал причиной обрушения трубы в Кирпичном поселке. Потоп произошел на улице Краснознаменной — тротуары и часть проезжей части оказались под водой, а напор струи в частных домах был очень слабый.
По 12 часов в день работают фонтаны в Нижнем Тагиле. В некоторых районах — с музыкой и подсветкой. Например, возле центрального ЗАГСа напротив ротонды на набережной Тагильского пруда. В ООО «Гидравлика», которое занимается обслуживанием фонтанов в Нижнем Тагиле, TagilCity.ru рассказали, что работу объектов еще будут корректировать.
Из-за детских обид житель Верхней Пышмы расправился со своим отцом. Товарищи свердловчанина ему в этом помогали. Позднее на следственном эксперименте подозреваемые показали и рассказали, как именно планировали и совершили убийство мужчины.
Жительница Екатеринбурга занялась членовредительством перед тем, как выйти на одиночный пикет. Свердловчанка зашила себе рот нитками. Как и почему женщина решила проводить акцию протеста, читайте ниже.