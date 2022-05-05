Ветеранам Великой Отечественной войны в Свердловской области выплатят по 5 тысяч

Ко Дню Победы свердловским ветеранам перечислят более 47 млн рублей в общей сложности. Средства перечислят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
По данным департамента информполитики региона, в этом году в Свердловской области выплаты в честь 9 мая получат 27 377 несовершеннолетних детей военных, погибших в ходе войны с Финляндией, Японией, 12 863 тружеников тыла, 185 инвалидов, 248 участника боевых действий и многие другие.
Ранее сообщалось, что региональное правительство увеличило ежегодные выплаты ветеранам по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.