Ветеранам Великой Отечественной войны в Свердловской области выплатят по 5 тысяч

Ветеранам Великой Отечественной войны в Свердловской области выплатят по 5 тысяч
Ветеранам Великой Отечественной войны в Свердловской области выплатят по 5 тысяч
Сегодня, 15:05ОбществоФото: pixabay.com
Ветеранам Великой Отечественной войны в Свердловской области выплатят по 5 тысяч рублей, а некоторым по тысяче рублей.

Ко Дню Победы свердловским ветеранам перечислят более 47 млн рублей в общей сложности. Средства перечислят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

По данным департамента информполитики региона, в этом году в Свердловской области выплаты в честь 9 мая получат 27 377 несовершеннолетних детей военных, погибших в ходе войны с Финляндией, Японией, 12 863 тружеников тыла, 185 инвалидов, 248 участника боевых действий и многие другие.

Ранее сообщалось, что региональное правительство увеличило ежегодные выплаты ветеранам по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

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