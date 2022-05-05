«Врио президента СССР»* Сергей Тараскин получил 8 лет колонии за экстремизм

«Врио президента СССР»* Сергей Тараскин получил 8 лет колонии за экстремизм
«Врио президента СССР»* Сергей Тараскин получил 8 лет колонии за экстремизм
Сегодня, 11:54ОбществоФото: 1MI
Восемь лет колонии общего режима получил бывший стоматолог из Зеленограда Сергей Тараскин, который заявил, что является «врио президента СССР»*.

Он признан виновным создании организации, которую нужно было ликвидировать из-за экстремистской деятельности. В срок Тараскину были зачтены 1,5 года, которые он провел под домашним арестом.

Напомним, в 2019 году стало известно о том, что «граждане СССР»* из Нижнего Тагила не платят кредиты, полученные в банках, а также отказываются выполнять иные обязательства. Общая сумма задолженности на тот момент составила не менее 6,5 миллиона рублей. В том же году «президентом СССР» себя называл Сергей Тараскин.

Он был задержан после обысков в 2018 году. Тогда же обыски прошли в офисе «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко, а также в квартире уже бывшего «врио главы Свердловской области» Андрея Злокасова. Причиной стали разосланные листовки ведомствам с требованием о прекращении «незаконной деятельности». Злокасов стал обвиняемым по уголовному делу и в апреле 2019 года был признан виновным в призывах к экстремизму. Его направили на принудительное лечение, а его «пост» заняла бывший главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина.

За два года работы в Нижнем Тагиле руководителям удалось собрать с жителей более 400 тысяч рублей. 1,5 тысячи рублей они брали за членство в организации и каждый месяц люди платили еще по 500 рублей.

На данный момент дело в отношении всех руководителей незаконной организации в суде рассматривается дело.

*организация признана экстремистской на территории РФ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судсссрНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы