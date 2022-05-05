«Врио президента СССР»* Сергей Тараскин получил 8 лет колонии за экстремизм

Он был задержан после обысков в 2018 году. Тогда же обыски прошли в офисе «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко, а также в квартире уже бывшего «врио главы Свердловской области» Андрея Злокасова. Причиной стали разосланные листовки ведомствам с требованием о прекращении «незаконной деятельности». Злокасов стал обвиняемым по уголовному делу и в апреле 2019 года был признан виновным в призывах к экстремизму. Его направили на принудительное лечение, а его «пост» заняла бывший главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина.