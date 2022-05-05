«Врио президента СССР»* Сергей Тараскин получил 8 лет колонии за экстремизм

Он признан виновным создании организации, которую нужно было ликвидировать из-за экстремистской деятельности. В срок Тараскину были зачтены 1,5 года, которые он провел под домашним арестом.
Напомним, в 2019 году стало известно о том, что «граждане СССР»* из Нижнего Тагила не платят кредиты, полученные в банках, а также отказываются выполнять иные обязательства. Общая сумма задолженности на тот момент составила не менее 6,5 миллиона рублей. В том же году «президентом СССР» себя называл Сергей Тараскин.
Он был задержан после обысков в 2018 году. Тогда же обыски прошли в офисе «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко, а также в квартире уже бывшего «врио главы Свердловской области» Андрея Злокасова. Причиной стали разосланные листовки ведомствам с требованием о прекращении «незаконной деятельности». Злокасов стал обвиняемым по уголовному делу и в апреле 2019 года был признан виновным в призывах к экстремизму. Его направили на принудительное лечение, а его «пост» заняла бывший главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина.
За два года работы в Нижнем Тагиле руководителям удалось собрать с жителей более 400 тысяч рублей. 1,5 тысячи рублей они брали за членство в организации и каждый месяц люди платили еще по 500 рублей.
На данный момент дело в отношении всех руководителей незаконной организации в суде рассматривается дело.
*организация признана экстремистской на территории РФ.