За смерть пенсионерки в Краснотурьинске водитель «Почты России» получил 2 года тюрьмы

Происшествие случилось 17 сентября 2021 года. Мужчина управлял фургоном. Он ехал по улице Попова в сторону улицы Базстроевская.
На пересечении этих улиц водитель проявил невнимательность и допустил наезд на женщину 1936 года рождения, которая шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. Однако 4 октября она скончалась в больнице.
Водителю было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину он полностью признал.
Помимо лишения свободы, водителю нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года.