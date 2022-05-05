За смерть пенсионерки в Краснотурьинске водитель «Почты России» получил 2 года тюрьмы

Водитель фургона, который принадлежит «Почте России», получил два года тюрьмы за сбитую им пенсионерку в Краснотурьинске. Она скончалась от полученных травм.

Происшествие случилось 17 сентября 2021 года. Мужчина управлял фургоном. Он ехал по улице Попова в сторону улицы Базстроевская. На пересечении этих улиц водитель проявил невнимательность и допустил наезд на женщину 1936 года рождения, которая шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. Однако 4 октября она скончалась в больнице. Водителю было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину он полностью признал. Помимо лишения свободы, водителю нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года.

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