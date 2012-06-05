Без автосигнализации не пустят на дорогу

Екатеринбург по количеству угонов ТС занимает среднюю позицию между двумя столицами. 98% автомобильных сигнализаций, используемых россиянами, взламываются за несколько минут. По мнению экспертов, до 30% краж совершаются неорганизованными преступниками, бомжами и наркоманами, против которых вполне реально применить законные формы противодействия. Реформирование закона приведет к тому, что он будет работать эффективнее, если ужесточится мера ответственности за хищение и угон транспортных средств. 66% приходится на квалифицированные кражи, к которым ведется серьезная подготовка. Представители ГИБДД, страховых компаний, производители и установщики противоугонных систем во время пресс-конференции проекта Медиа-Среда агентства по связям со СМИ и PR Shadursky Promotion, которая прошла в конце мая 2012 года, обсудили предложение обязать автовладельцев оснащать свои машины сигнализацией. При этом 98% используемых сигнализаций взламываются общедоступными системами. Необходимые устройства продаются в открытом доступе. Информацию о том, как угнать авто и что для этого надо предпринять, легко можно обнаружить в Интернете. Сергей Помазкин, начальник отделения ДПС и розыска ГИБДД города Екатеринбурга, майор полиции выступил с инициативой по вводу обязательной установки противоугонных систем: Я считаю, что на законодательном уровне со стороны государства должны быть сделаны поправки относительно противоугонных систем. Речь о законодательной инициативе, согласно которой при постановке на учет автомобиля необходимо будет уже минимально его защитить. Отметим, что в Госдуме обсуждалась возможность серьезного ужесточения наказания для угонщиков.