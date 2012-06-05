Эпидемическая ситуация по кори сохраняется в Свердловской области и территории РФ
5 июня 2012, 12:01Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кроме того, крупные вспышки заболевания корью были зафиксированы в странах Европейского и Азиатского регионов. Так, по данным Европейского регионального ВОЗ суммарно зарегистрировано свыше 4,4 тысячи заболевших корью, в Украине случаи заболевания только по официальным данным составляют 8,3 тысячи.
Натерритории Российской Федерации только за последние 3 месяца зафиксировано 1426случаев кори, и это в 11 раз больше, чемза весь 2010 год. В Свердловской области в связи с интенсивными миграционнымипотоками и неблагополучной эпидситуацией есть высокий риск по завозу кори.
Врачирекомендуют сделать прививки тем, кто их не делал или делал однократно. Корьюможно заболеть в любом возрасте, и заболевание протекает всегда тяжело.Поднимается высокая температура до лихорадки, развивается сильный кашель,который может перейти в пневмонию. В 30% случаев корь приводит к потере слуха идаже слепоте.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей