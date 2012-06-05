Эпидемическая ситуация по кори сохраняется в Свердловской области и территории РФ

Натерритории Российской Федерации только за последние 3 месяца зафиксировано 1426случаев кори, и это в 11 раз больше, чемза весь 2010 год. В Свердловской области в связи с интенсивными миграционнымипотоками и неблагополучной эпидситуацией есть высокий риск по завозу кори.