Ferrari разработает двигатель для моделей Fiat
5 июня 2012, 07:15ОбществоРОман БОТов
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Fiat подписал соглашение с Ferrari, согласно которому производитель всемирно известных спортивных жеребцов спроектирует новую силовую установку для топовых моделей итальянского концерна. На разработку двигателя и открытие сборочной линии Ferrari получит от материнской компании - Fiat - приблизительно ?50 млн. По неофициальной информации, перед инженерам Ferrari поставлена задача к 2014 году спроектировать бензиновую силовую установку V6 с технологией двойного турбонаддува.
Данный двигатель Fiat планирует устанавливать на кроссовер Maserati Kubang, четырехдверное купе Maserati Levante и новое поколение седана Maserati Quattroporte. Велика вероятность, что V-образную шестерку получит и будущий флагманский автомобиль компании Alfa Romeo, пишет издание Ansa. Напомним, что в конце текущего года компания Ferrari представит гибридный гиперкар, который станет преемником Enzo. Гибридомобиль Ferrari оснащен 6.2-литровым бензиновым мотором и двумя электрическими двигателями, один из которых приводит в движение колеса, другой - обеспечивает энергией бортовые системы. Суммарная мощность гибридной установки нового Enzo составляет ориентировочно 920 л.с.
Фото: Worldcarfans
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