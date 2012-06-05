Ferrari разработает двигатель для моделей Fiat

Данный двигатель Fiat планирует устанавливать на кроссовер Maserati Kubang, четырехдверное купе Maserati Levante и новое поколение седана Maserati Quattroporte. Велика вероятность, что V-образную шестерку получит и будущий флагманский автомобиль компании Alfa Romeo, пишет издание Ansa. Напомним, что в конце текущего года компания Ferrari представит гибридный гиперкар, который станет преемником Enzo. Гибридомобиль Ferrari оснащен 6.2-литровым бензиновым мотором и двумя электрическими двигателями, один из которых приводит в движение колеса, другой - обеспечивает энергией бортовые системы. Суммарная мощность гибридной установки нового Enzo составляет ориентировочно 920 л.с.