«КамАЗ» займется производством машин в Литве

Производство в Литве может открыться в ближайшее время. По словам Кубилюса, первые автомобили будут собираться на предприятии в Вильнюсе, а позднее производство будет перенесено в Рокишкис, где уже производятся машины типа Газель. Это будет первое предприятие КамАЗа, работающее в Евросоюзе и ориентированное на автомобильный рынок ЕС, - отметил литовский премьер-министр. Основным акционером КамАЗа является госкорпорация Ростехнологии, которой принадлежит 49,9 процента акций автоконцерна. Основное производство предприятия расположено в Набережных Челнах. Компания выпускает сельскохозяйственную технику, грузовики и энергооборудование под одноименной маркой. По итогам 2011 года КамАЗ занял 11-е место в списке крупнейших мировых производителей тяжелых грузовиков.