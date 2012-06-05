Массовых мероприятий становится все меньше – несколько опен-эйров и фестивалей будут свернуты или отменены
Этим летом уральцы лишатся нескольких традиционных опен-эйров. Организаторы нескольких рок-фестивалей под открытым небом объявили об их отмене, а фестивали иного формата сошли на нет сами собой. Отсутствие опен-эйров пока что не связано с почти принятым новым законом о митингах, который разрешает штрафовать организаторов едва ли не любых мероприятий с массовым скоплением народа, если вдруг кто-то из отдыхающих вздумает использовать политическую символику.
Так, не будут проводиться сразу два фестиваля в Челябинской области – «Торнадо» и «Уральский рубеж». «Торнадо» второй год подряд решили не проводить сами организаторы. Связано это с историей 2010 года, когда на фестиваль пришла группа скинхедов и начала избивать зрителей.
А вот «Уральский рубеж» запретили проводить местные власти. Администрация Аргаяшского района Челябинской области сообщила организаторам, что не сможет обеспечить безопасность гостей фестиваля. Организаторы «Уральского рубежа» надеются повлиять на решение властей, 5 июня они проведут пресс-конференцию. Фестиваль был запланирован на 20-22 июля.
Не будет в этом году и «Старого нового рока на «Волне» (который проводился обычно в Заречном). Но это с запретами и происшествиями не связано. Как говорят организаторы, они решили сосредоточиться на зимнем фестивале, который проходит 13 января, и «за неимением достаточного времени и ресурсов для подготовки качественного летнего феста» отказаться от проведения СНР-2012.
Организаторы рок-опен-эйров не считают, что могут как-то пострадать от нового закона о митингах, но отмечают, что на такого рода мероприятиях нередко появляются люди с символикой анархистов, флагами разных стран и т.п. Возможно, правоохранительные органы проявят излишнюю бдительность и захотят побеседовать с такими посетителями или даже вывести их с территории фестиваля.
Фестивали электронной музыки в Екатеринбурге и Свердловской области проводиться практически перестали. В основном, такая музыка «обитает» сейчас в клубах, а не на открытых площадках. Владельцы подобных заведений не переживают, что при организации опен-эйра столкнутся с какой-либо «политической» проблемой, просто предпочитают сейчас сделать несколько качественных вечеринок в течение уик-энда, чем потратить силы и деньги на фестиваль, который может испортить переменчивая уральская погода. Кроме того, некоторые заведения имеют свои открытые веранды или даже доступ на крыши зданий, что отчасти может заменить концерты под открытым небом.