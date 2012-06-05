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Массовых мероприятий становится все меньше – несколько опен-эйров и фестивалей будут свернуты или отменены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовых мероприятий становится все меньше – несколько опен-эйров и фестивалей будут свернуты или отменены

5 июня 2012, 13:24ОбществоЕвгения
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