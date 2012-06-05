Массовых мероприятий становится все меньше – несколько опен-эйров и фестивалей будут свернуты или отменены

Так, не будут проводиться сразу два фестиваля в Челябинской области – «Торнадо» и «Уральский рубеж». «Торнадо» второй год подряд решили не проводить сами организаторы. Связано это с историей 2010 года, когда на фестиваль пришла группа скинхедов и начала избивать зрителей.

А вот «Уральский рубеж» запретили проводить местные власти. Администрация Аргаяшского района Челябинской области сообщила организаторам, что не сможет обеспечить безопасность гостей фестиваля. Организаторы «Уральского рубежа» надеются повлиять на решение властей, 5 июня они проведут пресс-конференцию. Фестиваль был запланирован на 20-22 июля.

Не будет в этом году и «Старого нового рока на «Волне» (который проводился обычно в Заречном). Но это с запретами и происшествиями не связано. Как говорят организаторы, они решили сосредоточиться на зимнем фестивале, который проходит 13 января, и «за неимением достаточного времени и ресурсов для подготовки качественного летнего феста» отказаться от проведения СНР-2012.

Организаторы рок-опен-эйров не считают, что могут как-то пострадать от нового закона о митингах, но отмечают, что на такого рода мероприятиях нередко появляются люди с символикой анархистов, флагами разных стран и т.п. Возможно, правоохранительные органы проявят излишнюю бдительность и захотят побеседовать с такими посетителями или даже вывести их с территории фестиваля.