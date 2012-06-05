Опять на те же грабли? МММ-2011, МММ-2012...

Поразительны масштабы «потенциального бедствия». Если в МММ 90-х пострадавших вкладчиков оказалось около 10-15 млн человек, то на сей раз в схеме задействовано еще больше народу — 35 млн.

И вот, ожидаемо по сути, но рановато по срокам, создатель финансовой пирамиды Сергей Мавроди сообщил о приостановке выплат своего очередного проекта — «МММ-2011» — и о создании новой пирамиды — «МММ-2012». Решение последовало после закрытия украинских офисов и возбуждения уголовных дел в Белоруссии и России.

Люди попались на очень простой схеме: одолжи деньги, приведи шесть человек, чтобы они тебе одолжили деньги, и получи высоченную доходность. Все понимали: рано или поздно этот пузырь лопнет, надо успевать сейчас. Кто-то даже успел неплохо нажиться на схеме пирамидального одалживания. И пирамида рухнула. Идеолог МММ Сергей Мавроди, гений социально-финансовой манипуляции, сообщил о приостановке выплат участникам нового проекта «МММ-2011». Также участники «МММ-2011» не смогут выйти из капитала, но могут продолжить делать вклады. Утопия так и остается пока утопией: люди не становятся зажиточней от банального перераспределения капитала.

О том, что выплаты могут быть приостановлены «в случае возникновения крупномасштабной паники», Мавроди предупреждал заранее. Об этом говорится в пункте 18 свода правил «МММ-2011». «Практика показала, что обычно недели для погашения любой почти паники оказывается более чем достаточно», — уточняется там. На сей раз этого будет недостаточно, поэтому ужесточаются и условия выплат. Во время паники люди снимают свои средства из пирамиды, вынимая их как «кирпичи». Само собой, если оборотных денег становится меньше, то и выплачивать сложнее.

Чтобы утихомирить панику, одновременно с закрытием «МММ-2011» Сергей Мавроди объявил о запуске очередной пирамиды — «МММ-2012». Средства, поступающие в новую пирамиду, частично перейдут в старую. Также в старой будут повышены проценты по вкладу — это делается для того, чтобы участники старой пирамиды не переложили все средства в новую пирамиду. В остальном различий у пирамид не будет.