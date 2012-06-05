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Победительница фотоконкурса «Эти забавные животные» пришла на награждение со своими питомцами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Победительница фотоконкурса «Эти забавные животные» пришла на награждение со своими питомцами

5 июня 2012, 12:58Общество
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