Победительница фотоконкурса «Эти забавные животные» пришла на награждение со своими питомцами

Ведь именно они, а еще поддержка друзей и пользователей портала помогли девушке выиграть главный приз – сертификат на 3 тысячи рублей в интернет-магазин zoo-nt.ru. «Ну вот, молодцы, ребята, заработали себе на еду!» - похвалила Ольга своих питомцев, получая сертификат.

Обладательница второго места в фотоконкурсе «Эти забавные животные»и обворожительного серого шотландского вислоухого кота Ольга получила сертификат на 2 тысячи рублей в тот же интернет-магазин для животных. Ну а за призом бронзовой победительницы Екатерины, хозяйки серого полосатого чуда, приехал ее муж Владимир.

Интересно, что обладателями всех трех призов стали хозяева кошек и их пушистые любимцы, хотя в конкурсе участвовало много собак. Что же, получается, пользователи тагильчане больше любят кошек? Поздравляем победителей и удачи всем участникам в новых фотоконкурсах!