Подростки Дзержинского района могут начать трудоустраиваться на лето, для них открылась биржа труда
В Нижнем Тагиле с началом лета стартовал трудовой сезон для подростков. В связи с этим «Нижнетагильский центр занятости» в Дзержинском районе открыл молодежную биржу труда.
По традиции, идет набор в отряды мэра, уже более 400 подростков готовыблагоустраивать пришкольные участки, лесопарковую зону, скверы, мемориалы, спортивныеи детские площадки, а также бесхозные территории района.
В этом году с центром занятости заключили договоры такие предприятияДзержинского района, как «Уралвагонзавод», «Химический завод «Планта»,«Уралкриомаш», «Трест №88». Подрабатывая здесь, ребята смогут познакомиться спрофессиями, которые востребованы в городе.
Как сообщает Администрация города, особое внимание будет уделено выдаченаправлений на работу подросткам, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав.
Временное летнее трудоустройство подростков - это хорошийспособ научиться зарабатывать деньги, общаться в компании сверстников и спользой проводить свое время.
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