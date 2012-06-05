Подростки Дзержинского района могут начать трудоустраиваться на лето, для них открылась биржа труда

По традиции, идет набор в отряды мэра, уже более 400 подростков готовыблагоустраивать пришкольные участки, лесопарковую зону, скверы, мемориалы, спортивныеи детские площадки, а также бесхозные территории района.

В этом году с центром занятости заключили договоры такие предприятияДзержинского района, как «Уралвагонзавод», «Химический завод «Планта»,«Уралкриомаш», «Трест №88». Подрабатывая здесь, ребята смогут познакомиться спрофессиями, которые востребованы в городе.

Как сообщает Администрация города, особое внимание будет уделено выдаченаправлений на работу подросткам, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав.

Временное летнее трудоустройство подростков - это хорошийспособ научиться зарабатывать деньги, общаться в компании сверстников и спользой проводить свое время.