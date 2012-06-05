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Подростки Дзержинского района могут начать трудоустраиваться на лето, для них открылась биржа труда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки Дзержинского района могут начать трудоустраиваться на лето, для них открылась биржа труда

5 июня 2012, 13:52Общество
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