Появилось первое фото нового кроссовера Volvo XC40

По сведениям портала WCF, опубликовавшего фотографии, главным отличием в экстерьере станет традиционный для подобных ситуаций набор нюансов: увеличенный дорожный просвет, новый передний бампер, легкий защитный обвес из некрашеного пластика и тому подобное. Вероятнее всего, гамму силовых агрегатов XC40 разделит с хэтчбеком, так что можно ожидать появления у кроссовера нескольких бензиновых моторов мощностью от 150 до 250 лошадиных сил, а также турбодизелей, развивающих 115 и 177 лошадей. Предположительно, в стандарте кроссовер станет комплектоваться передним приводом, но возможность установки полноприводной трансмиссии обязательно появится хотя бы в качестве опции. Судя по тому, что в Volvo уже организовали рекламную фотосъемку своей новинки, ее премьера должна состояться очень скоро. Оптимальным местом для нее выглядит сентябрьская выставка в Париже, и, вероятнее всего, почти сразу после премьеры хэтчбек, превращенный в кроссовер, поступит в продажу. Отметим, что производство Volvo V40 уже стартовало.