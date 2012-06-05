Появилось первое фото нового кроссовера Volvo XC40
Кроссовер Volvo XC40 был замечен фотошпионами во время официальной фотосессии на дорогах Норвегии. Судя по всему, скандинавы намерены представить свою новинку на Парижском автосалоне, после чего она может сразу поступить в свободную продажу. Кроссовер Volvo XC40 представляет собой, по сути, вседорожную модификацию недавней новинки – хэтчбека V40.
По сведениям портала WCF, опубликовавшего фотографии, главным отличием в экстерьере станет традиционный для подобных ситуаций набор нюансов: увеличенный дорожный просвет, новый передний бампер, легкий защитный обвес из некрашеного пластика и тому подобное. Вероятнее всего, гамму силовых агрегатов XC40 разделит с хэтчбеком, так что можно ожидать появления у кроссовера нескольких бензиновых моторов мощностью от 150 до 250 лошадиных сил, а также турбодизелей, развивающих 115 и 177 лошадей. Предположительно, в стандарте кроссовер станет комплектоваться передним приводом, но возможность установки полноприводной трансмиссии обязательно появится хотя бы в качестве опции. Судя по тому, что в Volvo уже организовали рекламную фотосъемку своей новинки, ее премьера должна состояться очень скоро. Оптимальным местом для нее выглядит сентябрьская выставка в Париже, и, вероятнее всего, почти сразу после премьеры хэтчбек, превращенный в кроссовер, поступит в продажу. Отметим, что производство Volvo V40 уже стартовало.