Праздник для детей из реабилитационного центра устроили активисты «Молодой гвардии» (ФОТО)

Поскольку возраст воспитанников самый разный, «мгеровцы» придумали конкурсы,которые будут интересны и малышам и подросткам. Например, деткам оченьпонравилось рисовать на асфальте и участвовать во всевозможных активныхконкурсах. Девочкам постарше устроили целый семинар с привлечениемпрофессиональных стилистов и визажистов. Юным красавицам также устроилифотосессию.