Праздник для детей из реабилитационного центра устроили активисты «Молодой гвардии» (ФОТО)
5 июня 2012, 10:17Общество
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К Дню защиты детей Нижнетагильское отделение «Молодой Гвардии Единой России» порадовало воспитанников детского реабилитационного центра «Радуга». В качестве благотворительной акции для них был устроен настоящий праздник.
Поскольку возраст воспитанников самый разный, «мгеровцы» придумали конкурсы,которые будут интересны и малышам и подросткам. Например, деткам оченьпонравилось рисовать на асфальте и участвовать во всевозможных активныхконкурсах. Девочкам постарше устроили целый семинар с привлечениемпрофессиональных стилистов и визажистов. Юным красавицам также устроилифотосессию.
Закончился праздник дружным чаепитием, смехом и обменом впечатлениями.
Фото с сайта ntagil.org
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