Российские автопроизводители: от советского наследия – к конкуренции

Но романтике Советского Союза суждено было закончиться. В середине девяностых в свободной продаже появились первые иномарки и выяснилось, что чтобы конкурировать с ними одного ГОСТа, пожалуй, недостаточно. Потихоньку иностранные шильдики заполонили наши города.

Сегодня принято считать, что отечественный автопроизводитель проиграл иностранцам битву за потребителя, а за его продукцией закрепилось звание второсортных автомобилей. Но, тем не менее, на рынке остаются все те же автогиганты – наследники советского прошлого. УАЗ все так же славен своими неприхотливыми внедорожниками – Патриот и Хантер. Нижегородский ГАЗ обосновался в нише малого коммерческого транспорта. АВТОВАЗ, как и прежде, создает самые доступные легковые автомобили.

Кстати, именно вазовские автомобили (Калина и Приора) возглавляют топ самых продаваемых машин в России. То есть, продолжая ругать российских автопроизводителей, россияне все же отдают предпочтение отечественным автомобилям. Парадокс?

Здесь, наверное, следует искать более глубокие мотивы. Не секрет, что с 2008 года АВТОВАЗ тесно сотрудничает с партнерами из Альянса Рено-Ниссан. В рамках этого сотрудничества уже запущен целый ряд совместных проектов, эффект от которых можно наблюдать уже сегодня.

Так, при участии партнеров на волжском автозаводе заработала программа APW (Alliance Production Way), в рамках которой на сборке автомобилей внедрены передовые производственные процессы. Создана единая для Альянса система по закупкам и работе с поставщиками. Программа качества LQP (Lada Quality Program) помимо соответствия всем стандартам включает еще и комплексную проверку потребительских свойств выпускаемых автомобилей (так называемый проект «Alliance Vehicle Evaluation Standard», сокращенно - AVES). Все эти инновации, по словам самих специалистов АВТОВАЗа, позволили довести качество этих машин до уровня французско-японских стандартов.

Здесь стоит также отметить, что дирекцию по качеству АВТОВАЗа сегодня возглавляет француз, ранее занимавший аналогичный пост в Рено.

Подобные новости от отечественных автопроизводителей заставляют по-новому посмотреть на итоги продаж и переосмыслить сегодняшнюю ситуацию на российском автомобильном рынке. Наследники советского автопрома, пережив экономический кризис, приняли жесткие правила игры и учатся работать на новом уровне. Мы же оставляем за собой право сделать окончательный выбор между ценой и качеством.