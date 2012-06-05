Сегодня состоится открытие персональной выставки нижнетагильского художника и ветерана ВОВ Вилена Мухаркина

Как рассказывает АРТ-Пресс, любимая тема художника - природаУрала. Рисует картины Вилен Дмитриевич гуашью, реже маслом, излюбленные места -Черноисточинск, река Чусовая, деревеньки и поселки близ Нижнего Тагила. Играя сцветом и тенями на картине, художник показывает гармонию природы во всех еепроявлениях: будь то начало осени, весна, огромные сугробы или первые заморозки,летнее богатство красок. Особая тема для Вилена - вторжение каменных построек впространство природного ландшафта.