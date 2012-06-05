Сегодня состоится открытие персональной выставки нижнетагильского художника и ветерана ВОВ Вилена Мухаркина
5 июня 2012, 11:15Общество
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Всех ценителей искусства приглашает Центральная городская библиотека на выставку художника из Нижнего Тагила Вилена Мухаркина. Этот человек - член Союза художников России, ветеран Великой Отечественной войны. В 60-е - 70-е годы преподавал в Уральском училище прикладного искусства.
Как рассказывает АРТ-Пресс, любимая тема художника - природаУрала. Рисует картины Вилен Дмитриевич гуашью, реже маслом, излюбленные места -Черноисточинск, река Чусовая, деревеньки и поселки близ Нижнего Тагила. Играя сцветом и тенями на картине, художник показывает гармонию природы во всех еепроявлениях: будь то начало осени, весна, огромные сугробы или первые заморозки,летнее богатство красок. Особая тема для Вилена - вторжение каменных построек впространство природного ландшафта.
Выставка откроется сегодня в 15:00, вход для всех желающихсвободный.
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