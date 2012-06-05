Тагильчане в плохую погоду поднимают себе настроение любимой музыкой
Сегодня весь день в Нижнем Тагиле идет дождь. На улице сыро, пасмурно, а если выглянуть в окно, то можно наблюдать чудесную панораму из зонтиков всех мастей. Считается, что такая погода способствует грустному настроению. Еще бы, на дворе лето, а солнца не видать. В связи с этим TagilCity.ru провел опрос на тему «Как вы поднимаете себе настроение в плохую погоду?»
К 17:00 успелипроголосовать 252 пользователя. Излюбленный вариант, сплотивший 147 человек - «слушаюлюбимую музыку, смотрю любимые фильмы». Действительно, если солнце не греет иптицы не щебечут, остается только радовать себя проверенными мелодиями и видеорядами,которые на 100% создадут нужное настроение.
Еще довольно знатнаячасть проголосовавших, 41 человек, приводит себя в хорошее расположение духа,съедая что-нибудь вкусненькое. На третьем месте по количеству те, кто решилпогрузиться в работу - 25 человек. Впрочем, многим ничего другого и неостается, как сидеть в кабинете, с головой погрузившись в бумаги и обязанности,позабыв про дневной свет.
Наименьший процент вголосовании набрали любители приводить свой дом в порядок - 16 человек, а такженесколько пользователей отметили, что лучшее времяпрепровождение в такую погоду- это сон. А ведь и правда, закутаться бы с руками-ногами в теплое уютное одеялои ... Эх, красота!
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