Тагильчане в плохую погоду поднимают себе настроение любимой музыкой

К 17:00 успелипроголосовать 252 пользователя. Излюбленный вариант, сплотивший 147 человек - «слушаюлюбимую музыку, смотрю любимые фильмы». Действительно, если солнце не греет иптицы не щебечут, остается только радовать себя проверенными мелодиями и видеорядами,которые на 100% создадут нужное настроение.

Еще довольно знатнаячасть проголосовавших, 41 человек, приводит себя в хорошее расположение духа,съедая что-нибудь вкусненькое. На третьем месте по количеству те, кто решилпогрузиться в работу - 25 человек. Впрочем, многим ничего другого и неостается, как сидеть в кабинете, с головой погрузившись в бумаги и обязанности,позабыв про дневной свет.

Наименьший процент вголосовании набрали любители приводить свой дом в порядок - 16 человек, а такженесколько пользователей отметили, что лучшее времяпрепровождение в такую погоду- это сон. А ведь и правда, закутаться бы с руками-ногами в теплое уютное одеялои ... Эх, красота!