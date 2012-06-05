Тагильчанин обнаружил на своем огороде старинную царскую монету

По догадке садовода поселка Песчаного под Нижним Тагилом, монету обронил кто-то из пассажиров железной дороги, которая прежде проходила как раз через его сад. Дачник рассказывает, что их семья купила участок пять лет назад, но до этого дня не находила ничего интересного и ценного в земле. Монета с изображением императорского двуглавого орла сохранилась довольно хорошо: можно различить ее номинал и изображенные символы. Вот только довольно трудно было очистить ее от закаменевшей земли. Шутка ли, возможно, монетка пролежала в земле больше ста лет!