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Тагильчанин обнаружил на своем огороде старинную царскую монету
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин обнаружил на своем огороде старинную царскую монету

5 июня 2012, 15:52Общество
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