Тагильчанин обнаружил на своем огороде старинную царскую монету
5 июня 2012, 15:52Общество
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Александр Семенов нашел при вскапывании огорода монету в пять копеек 1877 года, пишет «Комсомольская правда» в Екатеринбурге.
По догадке садовода поселка Песчаного под Нижним Тагилом, монету обронил кто-то из пассажиров железной дороги, которая прежде проходила как раз через его сад. Дачник рассказывает, что их семья купила участок пять лет назад, но до этого дня не находила ничего интересного и ценного в земле. Монета с изображением императорского двуглавого орла сохранилась довольно хорошо: можно различить ее номинал и изображенные символы. Вот только довольно трудно было очистить ее от закаменевшей земли. Шутка ли, возможно, монетка пролежала в земле больше ста лет!
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