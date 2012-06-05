В Нижнем Тагиле следят за соблюдением комендантского часа для подростков, а родители платят штрафы
5 июня 2012, 09:16Общество
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В Нижнем Тагиле всерьез взялись за борьбу с ночными гуляниями несовершеннолетних. Периодически проводятся рейды, в которых ищут нарушителей комендантского часа. Известно, что после 23-х часов подросток не может находиться на улице без сопровождения родителей.
Как сообщает ИА «Все новости», в эти выходные были задержены шестьнарушетелей закона. Им мамам или папам придется заплатить штраф в размере от1000 до 5000 рублей. Сумма ранжируется в зависимости от состояния подростка, тоесть сотрудники правопорядка выявляют, в алкогольном ли состоянии любительночного времяпрепровождения.
Подобные штрафы грозят родителям, если их чадо поймают в, предположим, впивном баре. Здесь время суток значения не играет, а штраф взрослые заплатят вразмере от 1000 до 3000 рублей. То же самое касается и магазинов, предлагающихинтимные товары.
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