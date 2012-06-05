В Нижнем Тагиле следят за соблюдением комендантского часа для подростков, а родители платят штрафы

Как сообщает ИА «Все новости», в эти выходные были задержены шестьнарушетелей закона. Им мамам или папам придется заплатить штраф в размере от1000 до 5000 рублей. Сумма ранжируется в зависимости от состояния подростка, тоесть сотрудники правопорядка выявляют, в алкогольном ли состоянии любительночного времяпрепровождения.