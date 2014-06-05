Акция Образ Невесты!

Все девочки мечтают однажды примерить на себя образ Невесты! А кто то с грустью смотрит на свадебное платье в шкафу и мечтает надеть его снова, чтоб почувствовать себя королевой! Фотостудия ФотоЛайф и Визажист Юлия Логинова http://vk.com/visage_nt дарят вам такую возможность!