Акция Образ Невесты!
Все девочки мечтают однажды примерить на себя образ Невесты! А кто то с грустью смотрит на свадебное платье в шкафу и мечтает надеть его снова, чтоб почувствовать себя королевой! Фотостудия ФотоЛайф...
Все девочки мечтают однажды примерить на себя образ Невесты! А кто то с грустью смотрит на свадебное платье в шкафу и мечтает надеть его снова, чтоб почувствовать себя королевой! Фотостудия ФотоЛайф и Визажист Юлия Логинова http://vk.com/visage_nt дарят вам такую возможность!
Мы проводим акцию - Образ Невесты! Если у вас есть свадебное платье и желание почувствовать себя самой красивой на свете, участвуйте в нашей акции! Свадебный макияж, прическа, профессиональная фотосесиия - всего 2000 р. Фотосесиия будет проходить в новой романтической зоне нашей фотостудии.
Вы получаете:
-Профессиональный свадебный макияж от визажиста Юлии Логиновой
- Свадебную прическу
-Профессиональную фотосесиию в новой романтической зоне
- Диск с 10 ретушированными кадрами
- Все удачные кадры на диске
Внимание кол-во мест ограничено, записаться необходимо до 1 июля 2014 года.
В рамках акции в продаже имеются подарочные сертификаты «Образ Невесты» .
Записаться можно по телефону +79049816468 , +79222199992