Красивый балкон – ко Дню города. Ветеранов Тагила приглашают принять участие в конкурсе

Ветеранов даже приглашают принять участие в конкурсе на лучшее оформление балконов. Самое простое, чем можно украсить - это, конечно, цветы. Они создают летнее настроение и радуют глаз.

Заявки на участие в городском конкурсе можно подать с 1 июня по 5 июля 2014 года в МКУ «Центр по работе с ветеранами» по адресу: проспект Ленина, 15, каб. 7.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам 41-30-68, 25-09-00.