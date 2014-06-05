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Красивый балкон – ко Дню города. Ветеранов Тагила приглашают принять участие в конкурсе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Красивый балкон – ко Дню города. Ветеранов Тагила приглашают принять участие в конкурсе

5 июня 2014, 12:35Общество
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