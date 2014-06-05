Красивый балкон – ко Дню города. Ветеранов Тагила приглашают принять участие в конкурсе
5 июня 2014, 12:35Общество
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Почти два месяца осталось до празднования Дня города-2014 в Нижнем Тагиле, а это значит, что город пора преображать внешне. По традиции, тагильчан призывают креативно подойти к оформлению балкона ко Дню города. Этот год не стал исключением.
Ветеранов даже приглашают принять участие в конкурсе на лучшее оформление балконов. Самое простое, чем можно украсить - это, конечно, цветы. Они создают летнее настроение и радуют глаз.
Заявки на участие в городском конкурсе можно подать с 1 июня по 5 июля 2014 года в МКУ «Центр по работе с ветеранами» по адресу: проспект Ленина, 15, каб. 7.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам 41-30-68, 25-09-00.
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