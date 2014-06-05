Профессиональная доставка грузов и товаров по России

На данное время компания СДЭК занимает лидирующие позиции на рынке по перевозке любых товаров. Она предлагает широкий спектр услуг, что позволяет клиентам выбрать именно то решение, которое оптимально сможет удовлетворить потребности курьерской доставки.

Качественный сервис оказывает служба доставки СДЭК в Екатеринбурге и предлагает жителям особый комплекс услуг, таких как частичная доставка, прозвон получателей, прием наложенного платежа. А также в любое время осуществляется вручение адресатам подарков и цветов. Для того чтобы обеспечить быструю доставку, компания комбинирует разные виды перевозок и отслеживает местонахождение посылки на всех этапах транспортировки. Такая услуга, как «Экономичная доставка» позволяет клиентам значительно экономить свои средства. Доступность недорогих перевозок посылок по России объясняется наличием магистральных транспортных маршрутов и увеличение времени по некоторым направлениям. Плюсом данной услуги является отправка, как бандеролей с минимальным весом, так и партии товара. Транспортировка осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

«Магистральный супер-экспресс» - быстрая и дешевая перевозка посылок к оговоренному времени по основным магистральным направлениям страны. Особенности услуги:

Минимальное время транспортировки

Посылку можно забрать на складе

Если товар пришел на склад после оговоренного времени, клиенту возвращается разница, согласно тарифу

Если посылка вручена с большим опозданием, клиенту компенсируется полная стоимость услуги

Помимо этого служба экспресс доставки в Екатеринбурге предлагает такую услугу как «Экономичный экспресс». Ваша посылка будет отправлена железнодорожным транспортом, при этом увеличивается срок перевозки, а цена значительно снижается. Наиболее быстрым, надежным и экономичным способом перевозки любого товара является авиатранспорт. Данная услуга рассчитана на отправку тяжелых грузов.