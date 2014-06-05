«Сила государства определяется не мощью армии, а силой внимания к людям». Сергей Носов поздравил социальных работников

Большим сердцем надо обладать, чтобы сохранять то доброе отношение к людям, чтобы при маленькой зарплате, не очерстветь, а заботиться о тех, кто в этом остро нуждается, - подчеркнул Сергей Носов. – Сила государства определяется не мощью армии, флота или промышленности, а силой внимания к людям. Думаю, мы еще мало делаем в этом направлении. Будем стремиться делать больше. Огромное спасибо всем социальным работникам как муниципальных, так и государственных учреждений за ваш труд, за помощь тагильчанам.