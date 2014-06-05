Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Сила государства определяется не мощью армии, а силой внимания к людям». Сергей Носов поздравил социальных работников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Сила государства определяется не мощью армии, а силой внимания к людям». Сергей Носов поздравил социальных работников

5 июня 2014, 09:45Общество
Читайте
также
Что делать при укусе змеи?
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»