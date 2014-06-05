«Сила государства определяется не мощью армии, а силой внимания к людям». Сергей Носов поздравил социальных работников
Вчера, 4 июня, Глава Нижнего Тагила на торжественном приеме принял лучших социальных работников города, в честь их официального праздника - 8 июня.
Благодарности и благодарственные письма Главы города получили 30 лучших представителей профессии. Всего в городе почти 1600 социальных работников Нижнего Тагила. Каждый день они оказывают помощь десяткам тысяч тагильчан.
Около 150 тысяч тагильчан пользуются мерами социальной поддержки. В городе свыше 125 тысяч пенсионеров, 1463 ребенка-инвалида, 1564 ребенка, оставшихся без попечения родителей, к которым социальные работники приходят на помощь в трудную минуту.
Большим сердцем надо обладать, чтобы сохранять то доброе отношение к людям, чтобы при маленькой зарплате, не очерстветь, а заботиться о тех, кто в этом остро нуждается, - подчеркнул Сергей Носов. – Сила государства определяется не мощью армии, флота или промышленности, а силой внимания к людям. Думаю, мы еще мало делаем в этом направлении. Будем стремиться делать больше. Огромное спасибо всем социальным работникам как муниципальных, так и государственных учреждений за ваш труд, за помощь тагильчанам.
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