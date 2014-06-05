В Нижнем Тагиле на Вагонке появится современный автопаркинг (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба УВЗ, планируемая площадь строения – 8700 кв.м, а площадь застройки с прилегающей территорией – 7400 кв.м.

Масштабное строительство началось еще в конце мая 2014 года, по планам, завершится в марте следующего. Объект запустят после благоустройства прилегающей территории. Планируется, что парковочные места будут не продавать, а сдавать в краткосрочную аренду.

Работы по возведению центра ведутся на месте бывшего кинозала заводского ДК им. И.В. Окунева, который был снесен из-за аварийного состояния. При закладке здания объекта пришлось удалять фрагменты фундамента кинозала и только потом закладывать новый. Для строительства автопаркинга выбрана популярная сегодня монолитная технология, при которой арматурную решетку заливают слоями разномарочного бетона.

Фотографии пресс-службы УВЗ

Основная марка – М350B25 W8. Этот специализированный высокомарочный бетон производится на недавно запущенном в эксплуатацию на территории Уралвагонзавода итальянском бетонным заводе Piccini. По такой же технологии строится, например, и медсанчасть головного предприятия корпорации УВЗ в Дзержинском районе Нижнего Тагила, и другие объекты ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод». Она позволяет возводить здания любой геометрии, а значит, даёт возможность разнообразить вид города.

Николай Чмель, заместитель генерального директора ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» подчеркнул:

Со всех точек зрения, в том числе и с эстетической, Вагонка от появления такого строения не потеряет, а только выиграет.

Конечно, обычный человек никогда не станет строить подобное сооружение - паркинги и торговые центры возводятся на деньги крупных компаний. Но поинтересоваться проектами домов из бруса не помешает никому, ведь это недорогой, красивый и экологический чистый тип жилья. К тому же дома из бруса возводятся быстро, что идеально подходит для дачи или сада.