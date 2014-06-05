Внимание, тагильчане! Фрезерование проспекта Мира проводится сегодня (ФОТО)

Дело в том, что в Нижнем Тагиле «сетевики», вскрывавшие дороги по разным причинам (ремонт и ликвидация аварий), оставили после себя ямы, которые они должны восстановить за свой счет. Так, сетевые организации обращаются в дорожные службы для составления сметы и после дорожники выполняют работы, поясняет «Тагил без ям». После того, как Сергей Носов напомнил службам о том, что до 1 июня все дороги должны быть восстановлены, в городе начались активные работы.

Напомним, во дворах близ здания МВД еще осенью 2013 «Водоканал-НТ» ликвидировал утечку, оставив после участок, засыпанный щебнем. Однажды в этом месте даже застряла фура. Несколько дней назад «остров» наконец-то заасфальтировали.

Другая серьезная авария, произошедшая в декабре 2013 года, напоминает о себе оставленной прорехой в асфальте. Ремонтом это аварии занимается «УБТ-сервис», они обслуживают Дзержинский район. В УБТ-сервис TagilCity.ru пояснили, что сетевая компания, проводившая там ремонтные работы, пока не заключила договор с дорожниками.

В настоящее время на проспекте Мира от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина проводят работы по фезерованию, на полосе, ведущей в сторону улицы Карла Маркса, она перекрыта. Пока работы не влияют на загруженность движения, судя по видео с камер наблюдения. Дорожники будут работать, пока не выполнят задачу на данном участке, сообщили в «Тагилдорстрое».

Фото с камеры «Сети Тагила»

Кроме того, на противоположной стороне - перекоп. На месте работает Водоканал-НТ. Таким образом,весь этот участок на проспекте Мира для водителей недоступен.