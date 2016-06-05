Преимущества светодиодных светильников

Различные светодиодные светильники появились в продаже не так давно, они сочетают в себе сразу три качества, благодаря которым быстро завоевали расположение многих людей. Во-первых, позволяют экономить электричество, во-вторых - низкая стоимость и в-третьих - имеют большой срок службы.

Такой вид освещения применяют в самых разных помещениях, поэтому светильники выпускаются в различных вариантах оформления. Более всего популярны светильники, размещаемые на потолке, ведь это позволяет распределять освещение более рационально.

На рынке представлены такие типы светильников:

Люстры со светодиодными лампами, используются в большей мере для декора помещений. Светильники, подвешивающиеся под потолком, состоят из стержней и труб. Очень удобно применять их, когда потолок в здании очень высокий, появляется возможность хорошо осветить рабочее место или другую зону. Световые точки, встраиваемые в потолок, помогают достичь равномерного освещения. Светодиодные ленты являются ярким элементом декора помещений и устанавливаются по периметру потолка. Небольшие прожекторы, обычно использующиеся для освещения элементов декора, или других небольших зон.

Положительные стороны светодиодных светильников

Качественные светильники могут прослужить до 10 лет, но только если обеспечить хороший теплоотвод. Ведь чаще всего LED лампы перегорают именно по причине перегрева, он же служит причиной сокращения службы.

Такие осветительные приборы бывают разного дизайна, а посетив специализированную фирму можно просмотреть огромное количество моделей, и выбрать оригинальное освещения для своего жилища. Оттенки таких ламп тоже различаются, и могут создавать как теплое, так и холодное освещение, преображая тем самым всю комнату.

LED освещение безвредно для внешней среды и здоровья человека, ведь все используемые при изготовлении материалы полностью безопасны.

Более дорогие модели светильников могут давать освещение разных цветов, и управляться при помощи отдельного пульта. Такой светильник может значительно изменить внешний вид всего помещения, окрашивая его в другие цвета.

Хорошие модели осветительных приборов со светодиодами стоят недешево, однако быстро окупают себя, также можно поискать фирмы, продающие светодиодные светильники дешевле, например, через интернет.

Сейчас LED продукция пользуется все большей популярностью, и найти понравившиеся светильники не составит труда, например, в Екатеринбурге продажей качественного освещения занимается компания «ТКМ-Электро», предоставляя много моделей за небольшую стоимость.