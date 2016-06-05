Школьники из Нижнего Тагила приняли участие в областном Форуме юных граждан (ФОТО)
5 июня 2016, 11:40ОбществоПавел Щербина
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Форум проходил с 31 мая по 2 июня в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В Форуме юных граждан приняли участие около 100 подростков, обучающихся в 8-9 классах, из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Каменска-Уральского, Сухого Лога.
Основной целью форума была профориентация активных школьников, формирование у них интереса к инженерным специальностям.
По словам детского омбудсмена Свердловской области, являвшегося одним из организаторов форума, мероприятие показало необходимость доработки программы «Уральской инженерной школы» и выстраивания совместной работы ведомств и предприятий, заинтересованных в будущем получить профессиональные кадры, сообщает «Областная газета».
ФОТО: Гильдия юнкоров Свердловского творческого союза журналистов
© Эрик Х., TagilCity.ru
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