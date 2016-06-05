Школьники из Нижнего Тагила приняли участие в областном Форуме юных граждан (ФОТО)

В Форуме юных граждан приняли участие около 100 подростков, обучающихся в 8-9 классах, из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Каменска-Уральского, Сухого Лога.

Основной целью форума была профориентация активных школьников, формирование у них интереса к инженерным специальностям.

По словам детского омбудсмена Свердловской области, являвшегося одним из организаторов форума, мероприятие показало необходимость доработки программы «Уральской инженерной школы» и выстраивания совместной работы ведомств и предприятий, заинтересованных в будущем получить профессиональные кадры, сообщает «Областная газета».

ФОТО: Гильдия юнкоров Свердловского творческого союза журналистов