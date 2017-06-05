960 тысяч рублей присвоил экс-директор МУП «Водоканал» в Свердловской области
5 июня 2017, 19:30Общество
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Прокуратура Камышлова направила в суд обвинительное заключение в отношении экс-директора МУП «Водоканал-Камышлов». Он обвиняется в присвоении почти миллиона рублей.
Установлено, что за время нахождения на должности директора МУП «Водоканал-Камышлов», мужчина заключил несколько фиктивных сделок и осуществил присвоение денежных средств по ним.
Среди фиктивных договоров: подряды на оказание бухгалтерских услуг, на обслуживание потребителей и др. При этом, фактически эти обязанности выполняли сотрудники предприятия.
Помимо этого, обвиняемый за счет средств предприятия осуществил ремонт личного автомобиля. В общей сложности он присвоил 960 тыс. руб.
Дело направлено в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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