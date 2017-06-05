960 тысяч рублей присвоил экс-директор МУП «Водоканал» в Свердловской области

Установлено, что за время нахождения на должности директора МУП «Водоканал-Камышлов», мужчина заключил несколько фиктивных сделок и осуществил присвоение денежных средств по ним.

Среди фиктивных договоров: подряды на оказание бухгалтерских услуг, на обслуживание потребителей и др. При этом, фактически эти обязанности выполняли сотрудники предприятия.

Помимо этого, обвиняемый за счет средств предприятия осуществил ремонт личного автомобиля. В общей сложности он присвоил 960 тыс. руб.

Дело направлено в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.