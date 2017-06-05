Чат-бот для отправки вопросов Владимиру Путину был запущен ВКонтакте

Пользователи соцсети смогут присылать не только текстовые вопросы, но и видеообращения. Интересно, что теперь специально обученный чат-бот будет помогать в формулировке текста обращения.

В случае, если заданный вами вопрос будет отобран, в чате придёт соответствующее уведомление.

Возможность будет доступна до 15 июня. В 2016 году «Прямая линия» ВКонтакте приняла почти сто тысяч обращений от пользователей. Пресс-конференция, добавим, пройдет 15 июня в 12:00 по московскому времени.