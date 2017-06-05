Евгений Куйвашев поручил оперативно восстановить системы жизнеобеспечения Нижнего Тагила, пострадавшие от урагана (ФОТО)

Врио губернатора Свердловской Области Евгений Куйвашев поручил, чтобы все системы жизнеобеспечения Нижнего Тагила были оперативно восстановлены. В особенности это касается электросетевого хозяйства, сообщает сайт правительства Свердловской области .

Куйвашев осмотрел места, на которых ведется уборка трамвайных путей и автодорог от упавших веток. Некоторые из веток также повредили провода и опоры ЛЭП. По некоторым данным ураган повалил около сотни деревьев в Нижнем Тагиле.