Евгений Куйвашев поручил оперативно восстановить системы жизнеобеспечения Нижнего Тагила, пострадавшие от урагана (ФОТО)
5 июня 2017, 16:40Общество
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Сегодня Куйвашев посетил Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Врио губернатора Свердловской Области Евгений Куйвашев поручил, чтобы все системы жизнеобеспечения Нижнего Тагила были оперативно восстановлены. В особенности это касается электросетевого хозяйства, сообщает сайт правительства Свердловской области.
Куйвашев осмотрел места, на которых ведется уборка трамвайных путей и автодорог от упавших веток. Некоторые из веток также повредили провода и опоры ЛЭП. По некоторым данным ураган повалил около сотни деревьев в Нижнем Тагиле.
Напомним, что Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил для оценки урона, нанесенного муниципалитету прошедшим ураганом.
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Фото: сайт правительства Свердловской области
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
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